Očaj ljudi u Zagorju: 'Rješenje za otpad nitko ne nudi. Od toga mi umiremo! Izlazimo na ulicu'

Udruga žena Jana iz Poznanovca danas ponovno izlazi na ulice. U 10 sati ispred prostora bivše tvornice Inkop održat će novi mirni prosvjed, još jedan u nizu pokušaja da se skrene pozornost na problem nelegalno odloženog opasnog otpada koji već godinama predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju stanovnika i okolišu. Mještani poručuju da neće odustati dok se otpad ne ukloni, a proces sanacije ne počne.

Riječ je o nastavku dugotrajne borbe lokalne zajednice koja se s problemom gomilanja i paljenja plastičnog otpada suočava gotovo desetljeće. Tijekom ranijih prosvjeda stanovnici su upozoravali na gusti dim, neugodne mirise i simptome poput pečenja očiju i grebanja u grlu. U više navrata tvrde da je otpad paljen u neposrednoj blizini kuća, a to je dodatno povećalo njihovu zabrinutost za zdravlje.

Predsjednica Udruge žena Jana, Jasna Ocvirek, već je godinama na čelu inicijative. Kaže da mještani bilježe i porast zloćudnih bolesti te da je nužno hitno djelovanje nadležnih. Zahvaljujući pritisku građana, provedeni su inspekcijski nadzori, a odgovornoj tvrtki izrečena je kazna. No unatoč tome, otpad je ostao na istoj lokaciji i predstavlja trajni rizik.

- Naša borba se nastavlja. Imali smo niz prosvjeda, sad krećemo i s novim jer želimo da institucije znaju da nećemo stati - naglašava Ocvirek.

U priču se uključila i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, koja je proljetos posjetila Poznanovec. Tad je najavila prikupljanje podataka, pokretanje procesa sanacije te osiguravanje sredstava u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prema njezinim tadašnjim izjavama, sanacija je trebala početi na jesen. Međutim, kraj studenoga je pred vratima, a radovi nisu počeli.

Nakon najave prosvjeda u Općini Bedekovčina održan je sastanak načelnika Željka Odaka, direktora Fonda Luke Balena i predstavnika građana Jasne Ocvirek, Božice Bajze i Gorana Bajze. Potvrđeno je da su svi istražni postupci koji su kočili početak sanacije završeni i da sad više nema pravnih prepreka za nastavak aktivnosti.

Sanacija nepropisno odloženog otpada u Poznanovcu postala je i dio državnih dokumenata. U Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2023. - 2028. unesene su izmjene koje su omogućile da se saniraju i lokacije na privatnom zemljištu. Nakon javnog poziva za prijavu ilegalnih odlagališta, Fond je pokrenuo prvu fazu postupka nabave za uklanjanje oko 13.200 tona otpada na dvije lokacije u Poznanovcu. Tvrtke se mogu prijaviti do 26. studenoga.

Županijska skupština je u rujnu prihvatila amandman načelnika Odaka pa je lokacija u Poznanovcu i službeno evidentirana kao onečišćeno područje koje predstavlja opasnost za zdravlje, okoliš i sigurnost građana. Sanaciju će voditi Fond, a financirat će se 85 posto državnim i 15 posto lokalnim sredstvima. Županija je već izdvojila 150.000 eura za svoj dio obaveza.

I dok Poznanovec čeka konkretne pomake, slične probleme imaju i druge sredine. Gotovo devet mjeseci nakon velike afere, stanovnici Gospića i dalje ne znaju koja vrsta otpada je zakopana u njihovoj blizini. Slična situacija je i u Benkovcu i Bedekovčini, gdje je tvrtka Tipos resurs d.o.o. ilegalno odlagala plastični i medicinski otpad. Zbog toga je predmet pod istragom Uskoka i Europola. Fond navodi da će nakon dovršetka analiza raspisati natječaj za izvođače sanacijskih radova, no rokovi nisu poznati.

Primjeri iz Pazina, Samobora i Biljana Donjih pokazuju da su takvi postupci spori i dugotrajni. Lokalne inicijative stoga s oprezom dočekuju najave o ubrzanju procesa. Građani Gospića ponovno su izašli na ulice, a u KIC-u organiziraju javnu tribinu pod nazivom "Ne okolišajmo s okolišem". Iz inicijative "Gospić je naš dom" ističu da je strah stanovnika pojačan nedostatkom informacija i nejasnoćama oko stvarnog stanja na terenu.

Predstavnici inicijative bili su 12. lipnja na sastanku u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije na koji su pozvani i predstavnici Fonda za zaštitu okoliša te Državnog inspektorata.

- Kao i u dosadašnjim izjavama nadležnih tijela, naši upiti najčešće se ograničavaju u konkretnom odgovoru pozivanjem na tajnost istrage koja je u tijeku. Međutim, Inicijativa se apsolutno ne slaže s navedenom tvrdnjom, smatramo je paušalnom i neargumentiranom te smatramo da je u ovom slučaju zaštita zdravlja ljudi i okoliša pretežit javni interes - kažu iz inicijative "Gospić je naš dom".

Državni inspektorat je u kolovozu, u dopisu pučkoj pravobraniteljici, potvrdio da su u uzorcima zakopanog otpada pronađene opasne tvari. Dio otpada ne zadovoljava uvjete za odlaganje čak ni na odlagalištima neopasnog otpada.

Krajem studenoga direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Luka Balen, sa suradnicima je obišao lokaciju ilegalnog odlagališta otpada.

- Nadležne institucije su nas obavijestile da su se stekli uvjeti za provođenje aktivnosti na sanaciji lokacije nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Kao što je i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković najavljivala od početka, Fond će odmah započeti s projektnim aktivnostima te ćemo što prije, nakon analize svih dostupnih materijala, objaviti javni natječaj za odabir izvođača radova - rekao je direktor Balen.