POSLJEDNJI ISPRAĆAJ

Medved se prvi upisao u Knjigu žalosti za vukovarskog heroja Nicoliera. Evo što je napisao

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nije rođen u Hrvatskoj, ali u njoj je ostavio svoje srce, napisao je ministar

Na Memorijalnom groblju gdje se od 13 sati u četvrtak održao posljednji ispraćaj vukovarskog heroja Jean Michel Nicoliera otvorena je knjiga žalosti. Prvi se u nju upisao ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

- Jean-Michel je u našoj domovini pronašao svoj dom i svoju misiju. Nije rođen u Hrvatskoj, ali u njoj je ostavio svoje srce i za nju je žrtvovao svoj život kao dragovoljac Domovinskog rata. 

U tom za nas sudbonosnom vremenu, kada je mnogima bilo lakše okrenuti pogled, on je pružio ruku pomoći. Kada je sloboda bila ugrožena, on je odlučio stati uz istinu i pravdu. 

SPROVOD U VUKOVARU Emotivan trenutak u Vukovaru: Nicolierova majka nakon 34 godine poklonila se svom sinu
Emotivan trenutak u Vukovaru: Nicolierova majka nakon 34 godine poklonila se svom sinu

Republika Hrvatska i hrvatski narod pamtit će ime Jean-Michela Nicoliera zauvijek, zahvalni za njegovu žrtvu za našu slobodu.

Dragi Jean-Michel, neka te za sva dobra koja si za života učinio nagradi naš nebeski Otac. Počivao u miru, vječna ti hvala i slava! 

U ime Vlade Republike Hrvatske, obitelji izražavam najdublje suosjećanje - napisao je.

OSTALO

