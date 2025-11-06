Medved se prvi upisao u Knjigu žalosti za vukovarskog heroja Nicoliera. Evo što je napisao

Na Memorijalnom groblju gdje se od 13 sati u četvrtak održao posljednji ispraćaj vukovarskog heroja Jean Michel Nicoliera otvorena je knjiga žalosti. Prvi se u nju upisao ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

- Jean-Michel je u našoj domovini pronašao svoj dom i svoju misiju. Nije rođen u Hrvatskoj, ali u njoj je ostavio svoje srce i za nju je žrtvovao svoj život kao dragovoljac Domovinskog rata.

U tom za nas sudbonosnom vremenu, kada je mnogima bilo lakše okrenuti pogled, on je pružio ruku pomoći. Kada je sloboda bila ugrožena, on je odlučio stati uz istinu i pravdu.

Republika Hrvatska i hrvatski narod pamtit će ime Jean-Michela Nicoliera zauvijek, zahvalni za njegovu žrtvu za našu slobodu.

Dragi Jean-Michel, neka te za sva dobra koja si za života učinio nagradi naš nebeski Otac. Počivao u miru, vječna ti hvala i slava!

U ime Vlade Republike Hrvatske, obitelji izražavam najdublje suosjećanje - napisao je.