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ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO

FOTO Ministarstvo dodijelilo 147 stipendija: Polaznici Croaticuma učit će hrvatski jezik

Piše HINA,
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FOTO Ministarstvo dodijelilo 147 stipendija: Polaznici Croaticuma učit će hrvatski jezik
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Zagreb: Dodjela stipendija za tecaj hrvatskog jezika Croaticum | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Stipendija obuhvaća besplatno pohađanje nastave te subvencioniranu prehranu i smještaj, a stipendistima omogućuje i upoznavanje hrvatske kulture, tradicije i baštine

Ministarstvo demografije dodijelilo je 147 ugovora o stipendiranju polaznicima zimskog semestra tečaja hrvatskoga jezika Croaticum na Filozofskom fakultetu, a najveći broj polaznika je iz Južne Amerike i drugih prekomorskih zemalja s brojnom hrvatskom iseljeničkom zajednicom.

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Stipendija obuhvaća besplatno pohađanje nastave te subvencioniranu prehranu i smještaj, a stipendistima omogućuje i upoznavanje hrvatske kulture, tradicije i baštine. Program je dio nastojanja Ministarstva da potakne povratak i useljavanje hrvatskoga iseljeništva te olakša uključivanje i ostanak u Hrvatskoj.

- Jezik se često pokazuje kao najsnažniji integracijski alat. Zadovoljni smo suradnjom s profesorima koji često, osim poduke hrvatskog jezika, pružaju oslonac tim ljudima koji su došli iz dijaspore, koji uče i navikavaju se na život u Hrvatskoj - rekao je državni tajnik Mladen Barać u četvrtak prilikom dodjele stipendija.

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Istaknuo je kako interne ankete pokazuju da gotovo četiri od pet studenata iskazuje želju za daljnjim ostankom u Hrvatskoj te da velik broj njih ostaje u kontaktu sa svojom službom za integraciju.

Naveo je da im u tome pružaju potporu kroz sve ostale mjere koje je država omogućila za povratnike i useljenike, poput pomoći pri zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju.

- Naše Ministarstvo kontinuirano prati povećan interes koji postoji za Hrvatsku upravo među članovima naše dijaspore. Povećali smo broj stipendija s 500, koliko smo imali lani, na 700 za ovu akademsku godinu - rekao je Barać.

Osim u Zagrebu, nastava se također održava na sveučilištima u Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru i Puli.

Od 2012. gotovo 4000 polaznika

Većina polaznika dolazi iz država Južne Amerike gdje je hrvatska zajednica najmnogobrojnija, poput Argentine, Čilea i Perua, a ove akademske godine zabilježen je i povećani interes polaznika iz Australije, Kanade te SAD-a, istaknuo je državni tajnik.

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Barać je također napomenuo kako Croaticum postoji godinama i stekao je ugled u iseljeničkim zajednicama. U ovom je formatu od 2012. te je od tada kroz tečaj prošlo gotovo 4000 polaznika.

Voditeljica Croaticuma Aida Korajac istaknula je kako je semestralni tečaj vrlo intenzivan, uz svakodnevnu nastavu, a osim jezičnih vježbi, za polaznike organiziraju različite događaje kako bi jezik i kulturu učili i situacijski, odnosno kroz društvo.

- Njima hrvatski jezik ne znači samo učenje još jednog novog jezika, nego i formiranje identiteta i povezivanje s članovima obitelji, što je dosta emotivno. Motivaciju zaista imaju i sve prepreke koje imaju, lagano ih prijeđu - rekla je.

Jedan od stipendista, Fabian Alejandro Teran Golac, dolazi iz Bolivije i ima hrvatske korijene - njegova obitelj podrijetlom je iz Crikvenice. 

Sada je na trećem stupnju tečaja i hrvatski govori vrlo dobro, no smatra da je hrvatski jezik težak. Naveo je i kako se u njegovoj kući hrvatski nikada nije govorio, ali obitelji je drago što je odlučio otići u Hrvatsku. 

- Oni su uvijek željeli da ja ili netko iz obitelji živi u Hrvatskoj. Sada su i iznenađeni da pričam hrvatski, samo ja u našoj obitelji - rekao je Teran Golac. Po zvanju je pravnik, a u Zagrebu živi već godinu dana nakon što je šest mjeseci proveo u Splitu. Planira ostati u Zagrebu i raditi u struci.

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