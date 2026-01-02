Obavijesti

News

Komentari 0
VELIK BROJ IZGUBLJENIH PASA

FOTO Mješanac John nestao je s Malešnice: 'Tražimo ga već dva dana, ima crvenu leptir mašnu'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Mješanac John nestao je s Malešnice: 'Tražimo ga već dva dana, ima crvenu leptir mašnu'
3
Foto: Čitatelj 24sata

Plah je i vjerojatno prestravljen, ima ogrlicu za buhe i crvenu ogrlicu s leptir mašnom. Odaziva se na ime John. Molimo građane da nam pomognu - kaže nam vlasnica

Posljednjih je dana povećan broj izgubljenih i pronađenih pasa, kojima smeta buka petardi i vatrometa. Na mail naše redakcije stigla je i prijava vlasnice, koja svojeg mješanca Johna traži već dva dana. Visok je 40-ak centimetara, težak oko 15 kilograma i star dvije godine.

DESETAK POZIVA DNEVNO Apel iz Dumovca: 'Sve je više prijava o izgubljenim psima, preplaši ih detonacija petardi'
Apel iz Dumovca: 'Sve je više prijava o izgubljenim psima, preplaši ih detonacija petardi'
Foto: Čitatelj 24sata

- Plah je i vjerojatno prestravljen, ima ogrlicu za buhe i crvenu ogrlicu s leptir mašnom. Odaziva se na ime John. Molimo građane da nam pomognu - kaže nam vlasnica.

Foto: Čitatelj 24sata

Nestao je u srijedu oko 17 sati ispred kuće na Malešnici, a prema zadnjim informacijama, John je viđen kod hotela Antunović, zatim kod Lidla na Španskom, a onda kod Ali Kebaba na Prečkom.

Kontakt broj vlasnice Tatjane: 098 9828 478

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
KRUŽI VIDEO Konobarice nosile 'zapaljeni' šampanjac po klubu prije jezivog požara u Švicarskoj
NJIHOV 'SPECIJALITET'

KRUŽI VIDEO Konobarice nosile 'zapaljeni' šampanjac po klubu prije jezivog požara u Švicarskoj

Mlade konobarice s neonskim kacigama iznad glave su nosile boce s pričvršćenim prskalicama, a iskre su pritom gotovo dodirivale stropove kluba
Nova godina i nova pravila: Raste minimalac, ali i računi...
STIŽU POSKUPLJENJA

Nova godina i nova pravila: Raste minimalac, ali i računi...

Banke ne smiju naplaćivati naknadu za otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, korištenje internetskog i mobilnog bankarstva, uplatu i podizanje gotovine na šalteru i bankomatima, izdavanje i korištenje debitne kartice,
Traži se misteriozni junak iz Zagreba: 'Pomogao mi je s djecom, želim mu se zahvaliti'
ČOVJEK IZ ŽUTOG CADDYJA

Traži se misteriozni junak iz Zagreba: 'Pomogao mi je s djecom, želim mu se zahvaliti'

Vozila sam sinove u bolnicu. Mlađem se stanje pogoršalo. Samo je jedan čovjek, u žutom Caddyju, stao. Nazvao je Hitnu i čekao s nama, rekla je majka Ivana Lacković koja je u potrazi za 'Čovjekom'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026