FOTO Mješanac John nestao je s Malešnice: 'Tražimo ga već dva dana, ima crvenu leptir mašnu'

Posljednjih je dana povećan broj izgubljenih i pronađenih pasa, kojima smeta buka petardi i vatrometa. Na mail naše redakcije stigla je i prijava vlasnice, koja svojeg mješanca Johna traži već dva dana. Visok je 40-ak centimetara, težak oko 15 kilograma i star dvije godine.

Foto: Čitatelj 24sata

- Plah je i vjerojatno prestravljen, ima ogrlicu za buhe i crvenu ogrlicu s leptir mašnom. Odaziva se na ime John. Molimo građane da nam pomognu - kaže nam vlasnica.

Foto: Čitatelj 24sata

Nestao je u srijedu oko 17 sati ispred kuće na Malešnici, a prema zadnjim informacijama, John je viđen kod hotela Antunović, zatim kod Lidla na Španskom, a onda kod Ali Kebaba na Prečkom.

Kontakt broj vlasnice Tatjane: 098 9828 478