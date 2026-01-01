Obavijesti

News

Komentari 2
DESETAK POZIVA DNEVNO

Apel iz Dumovca: 'Sve je više prijava o izgubljenim psima, preplaši ih detonacija petardi'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Pixsell/canva

Posljednjih dana bilježimo i povećan broj prijava građana o izgubljenim psima. To je vidljivo na našoj internetskoj stranici. Nadamo se da će ti naši sugrađani čim prije pronaći svoje ljubimce, poručuju iz Dumovca

Otkako je 27. prosinca službeno dopušteno korištenje pirotehničkih sredstava, zagrebački Infocentar za izgubljene i pronađene životinje Dumovec svakodnevno zaprima desetak dojava o psima koji su, preplašeni zbog pirotehnike, pobjegli od svojih vlasnika. Iako se Grad Zagreb ove godine odrekao organiziranog vatrometa, privatna uporaba petardi i raketa i dalje uzrokuje ozbiljne probleme na gradskim ulicama.

- Neke od tih priča brzo dobivaju sretan kraj jer pse od nalaznika preuzimaju vlasnici. Na ostale intervencije izlazi naša terenska služba. Ako pas ima mikročip, najčešće ga lako vraćamo kući, ali ako nema, potrebno ga je privremeno zbrinuti - poručuju iz Dumovca. Dodaju kako zbog povećanog priljeva u Zagrebu pronađenih pasa karantena Skloništa je trenutačno puna, pa neki psi ostaju na privremenom čuvanju kod nalaznika.

- U Infocentru za izgubljene i pronađene životinje posljednjih dana bilježimo i povećan broj prijava građana o izgubljenim psima. To je vidljivo na našoj internetskoj stranici. Nadamo se da će ti naši sugrađani čim prije pronaći svoje ljubimce! Iako se na dočeku Nove godine u organizaciji Grada Zagreba nije koristila pirotehnika, dio građana, nažalost, i dalje sam koristi petarde i vatromete. Buka pirotehnike ima niz negativnih posljedica. Životinjama, kako kućnim ljubimcima, tako i divljim životinjama, ona stvara velik stres što ugrožava njihovo zdravlje, pa čak i život. Veliku opasnost predstavlja i bijeg preplašenih pasa od detonacija. Tada psi izlijeću na cestu čime u opasnost dovode sebe, ali i ljude koji sudjeluju u prometu - zaključuju.

