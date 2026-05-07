FOTO Monstrum koji je vezao psa za auto i vukao ga po cesti u Šibeniku ide u istražni zatvor!

Muškarac (59) koji je tijekom vožnje u autu vukao psa na podvocu po cesti u Šibeniku ide u istražni zatvor. Kako je izvijestio DORH, na teret mu se stavlja kazneno djelo ubijanje ili mučenje životinja.

Podsjetimo, na Facebook stranici Šibenske šape objavljena je uznemirujuća snimka koja prikazuje psa zavezanog za automobil. Na videozapisu se vidi kako dok automobil vozi, pas trči za njim. Prvo su objavljene fotografije psa, uz napomenu da je pronađen kako luta gradom s lancem. Kasnije su objavili i snimku psa zavezanog za automobil.

- Ovo je DNO DNA. Vlasnik je došao po psa kojeg smo maloprije objavili. Tražimo od nadležnih da hitno reagiraju. Ovo je nedopustivo - stoji u objavi uz uznemirujuću snimku.

Kako stoji u priopćenju DORH-a, sumnja se da je 59-godišnjak 3. svibnja na području Šibenika, upravljao vozilom i kroz prozor vozila držao povodac na kojem je bio vezan njegov pas mješanac.

- Uslijed vožnje je, osnovano se sumnja, psa vukao cestom zbog čega je povodac gušio psa i pri tome je pas zadobio ranu i ogrebotine, te je trpio nepotrebne boli - objavio je DORH.

Dodali su i kako su sucu istrage predložili određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

- Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio osumnjičeniku istražni zatvor - zaključili su iz DORH-a.