Vezao psa za auto pa ga vukao po cesti: 'Ovako nešto zaslužuje najstrožu zatvorsku kaznu...'

Smatramo da u ovom slučaju treba pristupiti vrlo ozbiljno, odgovorno i bez odgode, s jasnim ciljem sprečavanja bilo kakvog daljnjeg kontakta životinje s njezinim dosadašnjim vlasnikom, koji je kazneno prijavljen upravo vezano uz dotičnog psa, rekao je Luka Oman iz Udruge Prijatelji životinja o stravičnom incidentu mučenja životinje u jutarnjim satima u nedjelju u Šibeniku. Muškarac (59) zavezao je svoga psa za auto i vukao ga po cesti. Snimka incidenta proširila se brzo društvenim mrežama, na kojima su građani incident odmah prijavili policiji. Pas je jedva pratio auto, a u jednom trenutku se na videozapisu vidjelo kako se pas počeo spoticati po cesti.

- Odmah je trebalo donijeti mjeru hitnog privremenog oduzimanja psa. Privremeno oduzeta životinja mora biti zbrinuta putem skloništa, koje je dužno provjeriti uvjete potencijalnog novog udomitelja, osiguravajući da pas bude smješten u odgovorno i sigurno okruženje, trajno udaljen od osobe koja ga je zlostavljala - prokomentirao je Oman za 24sata. Dodao je da ovakvo postupanje prema životinjama traži najstrožu zatvorsku kaznu.

- Zatvorska kazna uz zabranu držanja drugih životinja, ne samo zbog same svireposti i načina iživljavanja, već i zbog preventivnog djelovanja prema svima koji svjesno preuzmu odgovornost za životinju, a potom je napuste, zanemare ili zlostavljaju. Uz kaznu zatvora, nužno je izreći i trajnu zabranu držanja drugih životinja, a svi troškovi vezani uz postupak trebaju teretiti vlasnika - rekao je Oman. Podsjetimo, šibenska policija uhitila je muškarca koji je vukao zavezanog psa za auto po cesti u nedjelju ujutro. ​Stravičan događaj dogodio se u Ulici 8. dalmatinske udarne brigade. Pas je zadobio ozljede, a zbrinuo ga je, kako navodi policija, uži član obitelji.

- Muškarac se sumnjiči da je jučer, 3. svibnja u jutarnjim satima u Šibeniku, u Ulici 8. dalmatinske udarne brigade, upravljao vozilom šibenskih registarskih oznaka te pritom kroz prozor vozila na lancu vukao po ulici svog psa križane pasmine i tako mu nanio ozljede po tijelu. Ozlijeđenog psa zbrinuo je uži član obitelji - navodi policija. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Podsjetimo, na Facebook stranici Šibenske šape objavljena je uznemirujuća snimka koja prikazuje psa zavezanog za automobil. Na videozapisu se vidi kako pas, dok automobil vozi, trči za njim. Prvo su objavili fotografije psa, uz napomenu da je pronađen kako luta gradom s lancem. Kasnije su objavili i snimku psa zavezanog za automobil.

- Ovo je dno dna. Mislili smo da je napušten, da luta. Imao je lanac oko vrata. Vlasnik je došao po psa kojega smo objavili. Tražimo od nadležnih da hitno reagiraju. Ovo je nedopustivo - stoji u objavi Facebook stranice Šibenske šape.