FOTO Motorist završio u bolnici, sudario se s autom u Zagrebu

Piše Luka Safundžić,
Foto: čitatelj/24sata

Iz policije su potvrdili da imaju informacija o nesreći, kako kažu u istoj su sudjelovali osobni automobil i motociklist...

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako je u četvrtak navečer zaprimila dojavu o prometnoj nesreći u Bjelovarskoj ulici. 

- U nesreći su sudjelovali osobni automobil i motociklist - rekli su iz policije. 

PROMETNA NESREĆA U ZAGREBU FOTO Krš i lom na Rudešu: Sudarili se automobil i motor
FOTO Krš i lom na Rudešu: Sudarili se automobil i motor

Dodali su i kako je motociklist ozlijeđen, te prevezen u KB Dubrava. 

- Očevid je u tijeku - zaključili su iz policije. 

