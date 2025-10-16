FOTO Motorist završio u bolnici, sudario se s autom u Zagrebu

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako je u četvrtak navečer zaprimila dojavu o prometnoj nesreći u Bjelovarskoj ulici.

- U nesreći su sudjelovali osobni automobil i motociklist - rekli su iz policije.

Dodali su i kako je motociklist ozlijeđen, te prevezen u KB Dubrava.

- Očevid je u tijeku - zaključili su iz policije.