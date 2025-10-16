Iz policije su potvrdili da imaju informacija o nesreći, kako kažu u istoj su sudjelovali osobni automobil i motociklist...
POLICIJA NA TERENU
FOTO Motorist završio u bolnici, sudario se s autom u Zagrebu
Zagrebačka policija potvrdila nam je kako je u četvrtak navečer zaprimila dojavu o prometnoj nesreći u Bjelovarskoj ulici.
- U nesreći su sudjelovali osobni automobil i motociklist - rekli su iz policije.
Dodali su i kako je motociklist ozlijeđen, te prevezen u KB Dubrava.
- Očevid je u tijeku - zaključili su iz policije.
