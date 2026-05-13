NAPUHAO ČAK 2,75 PROMILA

FOTO Mrtav pijan promašio most i pogodio sat u Zagrebu. Sad je vrijeme da dobije kaznu

Piše Luka Safundžić,
Foto: PU zagrebačka

Sud je vozača (51) koji je u Škodi zagrebačkih tablica skrivio nesreću proglasio krivim te su mu odredili 1710 eura kazne i zabranu korištenja strane vozačke u Hrvatskoj na tri mjeseca

Mrtav pijan vozač (51) iz BiH u ponedjeljak navečer je kod Jadranskog mosta skrivio nesreću u kojoj je izletio s ceste i zabio se u nosač uličnog sata, izvijestila je zagrebačka policija, navodeći da je vozač napuhao 2,75 promila, a u nesreći na Selskoj nije bio vezan.

- Dolaskom do raskrižja s Jadranskim mostom ušao je u raskrižje skrečući ulijevo te nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom te prednjim dijelom vozila naletio na rubni kamen. U nastavku kretanja sletio je s kolnika na meki teren, gdje je prednjim dijelom vozila naletio na metalni nosač uličnog sata - objavili su iz policije. 

Dodali su da je u nesreći nastala materijalna šteta, te da je na mjestu događaja obavljen očevid u sklopu kojeg su policajci utvrdili da je vozač upravljao vozilom s 2,75 promila u organizmu. 

- Vozač je uhićen te uz optužni prijedlog doveden na nadležni prekršajni sud. U optužnom prijedlogu policija je predložila da ga se proglasi krivim te da mu se izrekne novčana kazna od 2.910 eura i zaštitna mjera zabrane korištenja strane vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju od tri mjeseca - rekli su iz policije. 

Zaključuju i da ga je sud proglasio krivim te su mu izrekli novčanu kaznu u iznosu od 1.710 eura kao i predloženu zaštitnu mjeru.

