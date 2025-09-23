Policija je temeljem naloga Županijskog suda u Rijeci provela pretragu doma, prostorija i zemljišta koje koristi muškarac
FOTO Muškarac (60) uzgajao indijsku konoplju u Matuljima: Evo što su našli, ide u pritvor
Opatijska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nas muškarcem (60), državljaninom Hrvatske i SAD-a, zbog sumnje u proizvodnju i prodavanje droge. Utvrdili su kako je ove godine na području Matulja uzgajao 13 stabljika indijske konoplje i tako potvrdili sumnje, piše istarska policija.
Policija je temeljem naloga Županijskog suda u Rijeci provela pretragu doma, prostorija i zemljišta koje koristi muškarac.
Pronašli su stabljike indijske konoplje, visoke od 6 do 60 centimetara, a uz to, pronašli su i oduzeli i opremu za uzgoj konoplje.
Muškarca su priveli u pritvor i podnijeli prijavu protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu.
