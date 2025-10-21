Detalji potjere na Trešnjevci: Provalio u vrtnu kućicu, studio i dvije kuće. 'Bježao je po krovu'

'Spusti se dolje, gdje se to penješ?', glasna dernjava probudila me oko tri ujutro. Izletio sam iz kreveta, šokirala me količina policajaca koja je bila na cesti, ispričao je čitatelj 24sata koji je svjedočio gotovo filmskoj potjeri za kradljivcem na zagrebačkoj Trešnjevci u utorak nešto prije tri ujutro.

Kako su izvijestili iz PU zagrebačke, uhićen je bosanskohercegovački državljanin (31) zbog više kaznenih djela teške krađe provaljivanjem u pokušaju u vrtnu kućicu i glazbeni studio u Viničkoj ulici te u dvije kuće u Kunagorskoj ulici.

Foto: Čitatelj 24sata

- Vidio sam desetak policajaca, nisam to očekivao. Mislio sam da su neki huligani na cesti, da se oni deru. Tražili su muškarca koji je nekako uspio pobjeći na krovove kuća koje su spojene gradnjom. Svaka od tih kuća na krovu ima prozore, on je nekako uspio ući u kuću kroz te prozore - ispričao nam je čitatelj.

U potragu za muškarcem uključilo se sve više policajaca, a svakih par minuta na intervenciju je stiglo još nekoliko. Do uhićenja ih je, kako je ispričao čitatelj, bilo barem 25.

Foto: Čitatelj 24sata

- Dolazili su sa svjetiljkama. Posvuda ga tražili. Na kraju su ulazili u kuće. Okružili su cijelu ulicu. Ulazili su u jednu po jednu dok ga nisu pronašli i uhitili. Mislim da su ga uhvatili u krađi - rekao nam je čitatelj.

Iz zagrebačke policije navode da je kriminalističko istraživanje u tijeku, nakon čega će objaviti sve detalje ove potjere.