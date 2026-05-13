FOTO Muškarac preminuo u požaru kuće u splitskom Varošu

Muškarca starije dobi pronašli su mrtvog u kući u kojoj je izbio požar na području Varoša u Splitu oko 12.45 sati. Iznijeli su ga iz kuće u kojoj se nalazio u trenutku izbijanja požara. Pokušali su ga reanimirati, ali nisu uspjeli, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Požar su ugasili, a na mjestu događaja slijedi očevid.