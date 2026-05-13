S 2 promila bježala policiji u N. Gradiški: Brzo su je priveli

Policija Nove Gradiške je u utorak oko 17.30 sati zaustavila automobil zagrebačkih tablica u Rešetarima, a vozačica je bila 46-godišnjakinja kojoj su alkotestom utvrdili 2,47 promila. Prilikom vožnje nije imala pojas, kao ni 52-godišnji putnik. Nisu imali osobne iskaznice niti bilo koji drugi dokument kod sebe, piše PU brodsko-posavska.

Dalje su utvrdili da je 46-godišnjakinja vozila iako joj je vozačka bila nevažeća, odnosno prethodno oduzeta. Tijekom policijskog postupanja vrijeđala je policajce i počela bježati, no brzo su je uhvatili i priveli u postaju. Stigli su i djelatnici Hitne koji su ženu pregledali i odveli u bolnicu na pružanje pomoći jer je pokazivala znakove duševnog rastrojstva.

Policijski službenici protiv 46-godišnjakinje podnose optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu Stalna služba u Novoj Gradiški zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te su oboma uručili obavezne prekršajne naloge zbog prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici.