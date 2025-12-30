FOTO Na ulici u Dubravi policija našla kutije pune pirotehnike

Zagrebačka policija i dalje intenzivno provodi pojačane aktivnosti u sklopu akcije „Mir i dobro 2025./2026.“. Veću količinu kartonskih kutija ispunjenih pirotehnikom pronašli su na području Dubrave na cesti, piše zagrebačka policija.

Foto: PU zagrebačka

Pregledali su kutije te pronašli i oduzeli ukupno 2525 komada različitih pirotehničkih sredstava.

Foto: PU zagrebačka

Od toga, bilo je 1660 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2 čija nabava, posjedovanje i uporaba nije dozvoljena za osobne potrebe građanima. Zatim 820 komada pirotehničkih sredstava kategorije P1, čija nabava, posjedovanje i uporaba uopće nije dozvoljena za osobne potrebe građanima. Pronašli su i 45 komada pirotehničkih sredstava kategorije F4 koje predstavljaju visok rizik te ih smiju koristit samo osobe sa stručnim znanjem.