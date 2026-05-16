STRAŠNA NESREĆA

FOTO Najmanje osam poginulih i 32 ozlijeđenih u Tajlandu nakon sudara vlaka i autobusa

Piše HINA,
Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

Najmanje osam ljudi poginulo je, a 32 osobe su ozlijeđene u Tajlandu u subotu nakon što je teretni vlak na željezničkom prijelazu u Bangkoku udario autobus i izazvao požar koji je zahvatio vozilo, rekli su dužnosnici

Vatrogasci i spasilačke službe upućeni su na mjesto nesreće nakon što je požar zahvatio autobus i obližnja vozila u blizini postaje Makkasan gradske željezničke linije Airport Rail Link, rekli su dužnosnici, dodajući da su u nesreći sudjelovali i automobili te motocikli.

Preliminarna izvješća pokazuju da je autobus, zaustavivši se na tračnicama, spriječio spuštanje zaštitnih rampi, rekao je novinarima zamjenik ministra prometa Siripong Angkasakulkiat.

Dodao je da teretni vlak, koji je prevozio kontejnere, nije mogao stati na vrijeme kako bi izbjegao sudar s autobusom.

- Osam ljudi je poginulo, a 32 osobe su ozlijeđene i prevezene u različite bolnice. Svih osam poginulih bilo je u autobusu - rekao je.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), tajlandske ceste spadaju među najsmrtonosnije na svijetu zbog slabog provođenja sigurnosnih standarda.

