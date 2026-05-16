FOTO Najmanje osam poginulih i 32 ozlijeđenih u Tajlandu nakon sudara vlaka i autobusa

Vatrogasci i spasilačke službe upućeni su na mjesto nesreće nakon što je požar zahvatio autobus i obližnja vozila u blizini postaje Makkasan gradske željezničke linije Airport Rail Link, rekli su dužnosnici, dodajući da su u nesreći sudjelovali i automobili te motocikli.

Preliminarna izvješća pokazuju da je autobus, zaustavivši se na tračnicama, spriječio spuštanje zaštitnih rampi, rekao je novinarima zamjenik ministra prometa Siripong Angkasakulkiat.

Dodao je da teretni vlak, koji je prevozio kontejnere, nije mogao stati na vrijeme kako bi izbjegao sudar s autobusom.

- Osam ljudi je poginulo, a 32 osobe su ozlijeđene i prevezene u različite bolnice. Svih osam poginulih bilo je u autobusu - rekao je.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), tajlandske ceste spadaju među najsmrtonosnije na svijetu zbog slabog provođenja sigurnosnih standarda.