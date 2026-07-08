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EVO KAKO JE IZGLEDALO PRIVOĐENJE

FOTO Napadač iz Čakovca ide na mjesec dana u istražni zatvor!

Piše Bogdan Blotnej, Iva Tomas,
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FOTO Napadač iz Čakovca ide na mjesec dana u istražni zatvor!
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Varaždin: Privođenje Danijela Trninića | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Iz izvora bliskih istrazi doznajemo kako Danijel T. ima podeblji domaći i inozemni dosje. U Republici Srpskoj je prijavljivan i osuđivan za niz kaznenih djela, od nanošenja ozljeda, posjedovanja droge itd.

Danijelu T. (42), muškarcu koji je u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu muškaraca (23 i 28), određen je istražni zatvor. Osumnjičeniku je određen istražni zatvor u trajanju od najmanje mjesec dana.

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Varaždin: Privođenje Danijela Trninića Varaždin: Privođenje Danijela Trninića Varaždin: Privođenje Danijela Trninića
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kako doznajemo, tužiteljstvo pritom nije tražilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, vjerojatno zato što se sam predao. Tereti ga se za pokušaje ubojstva te dovođenje u opasnost ljudi i imovine jer su se u trenutku pucnjave, uz propucane osobe, u blizini nalazili još jedan muškarac i jedna žena. Kod njega su pronađeni kokain, marihuana i digitalna vaga.

Uhitili su ga u utorak. Kako neslužbeno doznajemo, policajci su uspjeli stupiti u kontakt s njegovim poznanicima te su otkrili da je on pobjegao u inozemstvo. Uspjeli su ga nagovoriti da se sam preda, nakon čega je ušetao u policijsku postaju u Čakovec. 

Varaždin: Privođenje Danijela Trninića
Varaždin: Privođenje Danijela Trninića | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Obojica ozlijeđenih muškaraca koje je upucao su stabilno i izvan su životne opasnosti. Kako su ranije priopćili iz PU međimurske, napadača sumnjiče za počinjenje kaznenih djela pokušaja ubojstva te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

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Istraga Državnog odvjetništva i policije pokazala je da je Danijel T., koji je ondje prijetio pa pucao iz pištolja, ugrozio još najmanje jednu ženu i muškarca. Iz izvora bliskih istrazi doznajemo kako Danijel T. ima podeblji domaći i inozemni dosje. U Republici Srpskoj je prijavljivan i osuđivan za niz kaznenih djela, od nanošenja ozljeda, posjedovanja droge...

Varaždin: Privođenje Danijela Trninića
Varaždin: Privođenje Danijela Trninića | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kod nas su ga prijavljivali zbog prijevara, pa se okrenuo 'mutnim poslovima' u susjednim zemljama. U BiH je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog nelegalnog posjedovanja oružja i eksploziva, kao i dilanja te proizvodnje marihuane.

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Ispitali su desetke svjedoka. Policija je ranije upozorila građane da se radi o izuzetno opasnoj osobi te da mu se ne približavaju ako ga primijete, već da nazovu 192. 

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