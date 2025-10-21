Obavijesti

STIGLA PRESUDA

FOTO Napadač na slovačkog premijera kriv za terorizam, dobio 21 godinu zatvora

Piše hina,
Foto: Radovan Stoklasa

Šokantna presuda u Slovačkoj! 72-godišnji Juraj Cintula osuđen na 21 godinu zatvora zbog terorističkog napada na premijera Fica u Handlovi. Pucao je pet puta, Fico teško ranjen, ali preživio

Slovački sud u utorak je presudio da je muškarac koji je prošle godine pucao i ranio premijera Roberta Fica kriv za terorizam te mu je izrekao 21-godišnju zatvorsku kaznu.

Juraj Cintula (72) pucao je u Fica pet puta s udaljenosti nešto veće od jednog metra dok je premijer pozdravljao ljude u središnjem slovačkom gradu Handlovi u svibnju 2024.

Juraj Cintula, accused of the 2024 attack on Slovak PM Robert Fico, attends the last day of his trial at the Specialised Criminal Court in Banska Bystrica
Foto: Radovan Stoklasa

Presudom Posebnog kaznenog suda u Banskoj Bystrici završava suđenje koje je započelo u srpnju, a čije je glavno pitanje bilo je li Cintula, koji je priznao pucanje na Fica, kriv za terorizam.

Na presudu se može uložiti žalba Vrhovnom sudu zemlje.

Fico je pogođen četiri puta i prebačen u bolnicu s teškim ozljedama trbuha, a zadobio je i ozljede kuka, ruke i stopala.

Juraj Cintula, accused of the 2024 attack on Slovak PM Robert Fico, attends the last day of his trial at the Specialised Criminal Court in Banska Bystrica
Foto: Radovan Stoklasa

Prvi put se pojavio u javnosti u srpnju prošle godine, nekoliko mjeseci nakon napada.

Cintula je rekao da je htio ozlijediti, ali ne i ubiti Fica, jer ga je htio spriječiti da nastavi svoju politiku za koju je rekao da šteti slovačkoj slobodi i kulturi.

