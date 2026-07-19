FOTO Nepregledne kolone na granici: Čekanja su - višesatna!

"Mi smo u koloni već dva sata i jako polako se krećemo", javljaju nam čitatelji koji čekaju na granici Hrvatske i Srbije.

Naime, prema informacijama s HAK-a najveća je gužva na Bajakovu. Prema HAK-ovim podacima na izlaz iz Hrvatske ovdje se čeka "više sati". Nije navedeno koliko, kolona je dugačka 10 km. Na prijelazu Šid kamioni čekaju pet sati za izlaz iz Hrvatske.

Nešto bolja situacija je na prijelazu Tovarnik. Tu automobili na ulaz u Hrvatsku čekaju do pola sata, dok na izlaz dva sata.