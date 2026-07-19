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ZAGUŽVALO

FOTO Nepregledne kolone na granici: Čekanja su - višesatna!

Piše Luka Safundžić,
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FOTO Nepregledne kolone na granici: Čekanja su - višesatna!
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Foto: HAK
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Iz Hrvatskog autokluba mole sve vozače, koji su u prometu, na oprez...

"Mi smo u koloni već dva sata i jako polako se krećemo", javljaju nam čitatelji koji čekaju na granici Hrvatske i Srbije. 

Naime, prema informacijama s HAK-a najveća je gužva na Bajakovu. Prema HAK-ovim podacima na izlaz iz Hrvatske ovdje se čeka "više sati". Nije navedeno koliko, kolona je dugačka 10 km. Na prijelazu Šid kamioni čekaju pet sati za izlaz iz Hrvatske.

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Nešto bolja situacija je na prijelazu Tovarnik. Tu automobili na ulaz u Hrvatsku čekaju do pola sata, dok na izlaz dva sata.

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Komentari 13
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