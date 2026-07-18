FOTO: GUŽVE NA AUTOCESTAMA Na A1 zastoji, na A3 kolona duga 9 km. 'Potpuni je kaos'

Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, priopćio je HAK nešto prije 19 sati u subotu. Upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

- Od Bosiljeva do Karlovca je totalni kaos u smjeru Zagreba. Stojimo u koloni, odmorište Vukova Gorica je skroz puno, krcato je - rekao nam je čitatelj oko 17 sati u subotu.

Foto: Čitatelj 24sata

Na A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba te tunela Sveti Rok i čvora Posedarje u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a na naplatama Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko jedan kilometar. Na A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko četiri kilometra,a proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

Foto: Čitatelj 24sata

Na autocesti A3 na graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko devet kilometara. Osim toga, iz HAK-a navode i da je prometna nesreća između Okučana i Nove Gradiške u smjeru Lipovca. Na državnoj cesti DC1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića.