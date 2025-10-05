FOTO Nesreća na Prečkom: 'Naletio je na parkirane aute'

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako je u nedjelju ujutro došlo do prometne nesreće u Dobronićevoj ulici. Prema zasad dostupnim informacijama, jedno vozilo naletjelo je na parkirana vozila.

- Nema ozlijeđenih, nastala je samo materijalna šteta - kratko su poručili iz zagrebačke policije.

Dodali su kako je očevid u tijeku, te će po završetku istog biti poznato više informacija.

- Bila je skliska cesta, i on je samo naletio. Nije bila hitna pa pretpostavljam da nema ozlijeđenih - rekao nam je čitatelj.