Iz policije su nam potvrdili kako u ovoj nesreći nema ozlijeđenih osoba. Očevid je u tijeku...
POLICIJA NA TERENU
FOTO Nesreća na Prečkom: 'Naletio je na parkirane aute'
Čitanje članka: < 1 min
Zagrebačka policija potvrdila nam je kako je u nedjelju ujutro došlo do prometne nesreće u Dobronićevoj ulici. Prema zasad dostupnim informacijama, jedno vozilo naletjelo je na parkirana vozila.
- Nema ozlijeđenih, nastala je samo materijalna šteta - kratko su poručili iz zagrebačke policije.
Dodali su kako je očevid u tijeku, te će po završetku istog biti poznato više informacija.
- Bila je skliska cesta, i on je samo naletio. Nije bila hitna pa pretpostavljam da nema ozlijeđenih - rekao nam je čitatelj.
