POLICIJA NA TERENU

FOTO Nesreća na Prečkom: 'Naletio je na parkirane aute'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: čitatelj/24sata

Iz policije su nam potvrdili kako u ovoj nesreći nema ozlijeđenih osoba. Očevid je u tijeku...

Zagrebačka policija potvrdila nam je kako je u nedjelju ujutro došlo do prometne nesreće u Dobronićevoj ulici. Prema zasad dostupnim informacijama, jedno vozilo naletjelo je na parkirana vozila.

- Nema ozlijeđenih, nastala je samo materijalna šteta - kratko su poručili iz zagrebačke policije. 

Dodali su kako je očevid u tijeku, te će po završetku istog biti poznato više informacija.

- Bila je skliska cesta, i on je samo naletio. Nije bila hitna pa pretpostavljam da nema ozlijeđenih - rekao nam je čitatelj. 

