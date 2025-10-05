Policija kaže kako je očevid u tijeku, te će po završetku istoga imati više informacija...
UŽAS NA CESTI
Strava u Pisarovini: Zabio se u radni stroj, jedan mrtav
Teška prometna nesreća dogodila se jutros oko 1:15 u Pisarovini, u Ulici Vladimira Nazora.
Prema prvim informacijama osobni automobil udario je u radni stroj, a jedna osoba je smrtno stradala.
Iz policije su potvrdili dojavu o nesreći, te su kratko rekli da je u tijeku očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.
