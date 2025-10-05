Obavijesti

Strava u Pisarovini: Zabio se u radni stroj, jedan mrtav

Policija kaže kako je očevid u tijeku, te će po završetku istoga imati više informacija...

Teška prometna nesreća dogodila se jutros oko 1:15 u Pisarovini, u Ulici Vladimira Nazora.

Prema prvim informacijama osobni automobil udario je u radni stroj, a jedna osoba je smrtno stradala.

Iz policije su potvrdili dojavu o nesreći, te su kratko rekli da je u tijeku očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.

