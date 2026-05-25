FOTO Užas u Beogradu: Tramvaj se zabio u zgradu, putnici razbijali prozore da se spase...

Teška prometna nesreća dogodila se danas na beogradskom Dorćolu, na križanju Ulice cara Dušana i Knićaninove, kada je tramvaj, iskočio iz tračnica i zabio se u zgradu uz cestu. U nesreći je ozlijeđeno više od deset ljudi, a okolnosti incidenta još se utvrđuju, prenosi Nova.rs.

Očevici opisuju dramatične prizore koji su uslijedili nakon snažnog udara. Jedan od svjedoka rekao je da se najprije čuo snažan prasak, nakon čega su stanari i prolaznici izašli vidjeti što se dogodilo.

- Čuo se jak udarac. Kad smo izašli van, vidjeli smo tramvaj zabijen u zgradu. Trebao je nastaviti ravno Ulicom cara Dušana. Čuli su se krici i zapomaganje, ljudi su bili u šoku. Policija i Hitna pomoć stigli su vrlo brzo, osigurali područje i počeli odvoziti ozlijeđene - ispričao je svjedok.

Prema njegovim riječima, nakon nesreće zavladala je panika među putnicima, koji su pokušavali što prije izaći iz oštećenog vozila.

- Putnici su udarali po vratima i prozorima kako bi izašli, neki su i iskakali iz tramvaja. Vrata se nisu mogla otvoriti - dodao je.

Foto: Stanislav Nedelja/ATAImages

Svjedoci navode i da tramvaji na tom dijelu trase često prolaze nešto većom brzinom jer u pravilu nastavljaju ravno kroz raskrižje, no službeni uzrok nesreće zasad nije poznat.

Na terenu su intervenirale hitne službe, a policija provodi očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja o uzroku nesreće i težini ozljeda putnika.