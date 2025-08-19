FOTO Nevjerojatna scena: Policajci uhvatili lopova koji je u Crikvenici iz kuće ukrao cirkular!

Policija je uhvatila i spriječila 36-godišnjeg muškarca u provali u kuću na području Crikvenice, priopćili su iz PU primorsko-goranske. Dojavu su zaprimili u subotu oko 23 sata, a dolaskom na mjesto događaja zatekli su 36-godišnjaka kod kojeg su pronašli ukraden električni cirkular za obradu drva te predmet namijenjen počinjenju kaznenog djela.

Muškarca su priveli u policijsku postaju radi provođenja kriminalističkog istraživanja, a ukraden cirkular u vrijednosti oko 150 eura bit će vraćen vlasniku.





- Zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela osumnjičenik je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku - priopćili su.