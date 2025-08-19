Obavijesti

STIGLO I VOZILO HITNE POMOĆI

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Zapalio se stan u Rovinju: 'Plamen i crni dim izlazili su kroz prozor stana'
Foto: Čitatelj 24sata

Iz JVP-a Rovinj doznajemo da su dojavu o požaru zaprimili u utorak u 10.35 sati, te su na teren izašli sa sedam vozila i 13 vatrogasaca

Izbio je požar u stanu na vrhu stambene zgrade u Rovinju. Na snimci koju nam je poslao čitatelj vidi se kako kroz prozor izlazi crni dim, a u unutrašnjosti vidljiv je plamen.

Požar stana u Rovinju 00:34
Požar stana u Rovinju | Video: Čitatelj 24sata

- U tijeku je gašenje, vjerojatno su požar već lokalizirali. Blizu je i vozilo hitne pomoći, ali se ne može prići bliže pa je teško doznati više - ispričao nam je čitatelj.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Rovinj doznajemo da su dojavu o požaru zaprimili u utorak u 10.35 sati, te su na intervenciju izašli sa sedam vozila i 13 vatrogasaca.

