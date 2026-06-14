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RUPE U KROVU

FOTO Nevrijeme kod Križevaca oštetilo krov: 'Prošlo je kao pijavica i napravilo veliku štetu'

Piše Marta Divjak,
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FOTO Nevrijeme kod Križevaca oštetilo krov: 'Prošlo je kao pijavica i napravilo veliku štetu'
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Foto: Čitatelj 24sata

DHMZ je izdao narančasto upozorenje za Međimursku, Varaždinsku i druge sjeverne županije zbog grmljavinskog nevremena, jakog vjetra, tuče i obilnih oborina

Nevrijeme je pogodilo i križevačko područje, točnije Osijek Vojakovački. Čitatelj nam je poslao fotografije sa svog poljoprivrednog gospodarstva na kojima je vidljivo da im krov sad ima rupe. Kako kaže, nevrijeme je brzo prošlo, no u kratko vrijeme napravilo poveću štetu.

Foto: čitatelj 24 sata/ canva

- Kaos je trajao nekih pet minuta, nevrijeme je prošlo kao pijavica. U kratko vrijeme uspjelo je napraviti štetu, prije svega na krovu gdje sad imamo rupe - ispričao nam je čitatelj.

Foto: čitatelj 24 sata/ canva

Promjena vremena na sjeveru

Najavljivana promjena vremena stigla je u popodnevnim satima na sjever Hrvatske. DHMZ je izdao narančasto upozorenje za Međimursku, Varaždinsku i druge sjeverne županije zbog grmljavinskog nevremena, jakog vjetra, tuče i obilnih oborina.

Prema snimkama čitatelja, njihova je ulica poplavljena uslijed velike količine kiše koja je pala u kratkom vremenu. Druga čitateljica ispričala nam je da je padao led veličine oraha.

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IVANEC Najavljivana promjena vremena stigla je u popodnevnim satima nedjelje na sjever Hrvatske. DHMZ je izdao narančasto upozorenje za Međimursku, Varaždinsku i druge sjeverne županije zbog grmljavinskog nevremena, jakog vjetra, tuče i obilnih oborina. Prema snimkama čitatelja, njihova je ulica poplavljena uslijed velike količine kiše koja je pala u kratkom vremenu. Druga čitateljica ispričala nam je da je padao led veličine oraha.

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