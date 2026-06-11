FOTO Nevrijeme protutnjalo Novom Gradiškom: Vjetar čupao stabla i krovove sa zgrada

Snažno olujno nevrijeme koje je noćas, nešto prije dva sata iza ponoći, zahvatilo područje Nove Gradiške, prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na nizu objekata i javnih površina u gradu.

Jak vjetar, praćen obilnim padalinama, lomio je grane i rušio stabla, a snažni udari vjetra nisu poštedjeli ni bolnički kompleks. Među najteže pogođenim lokacijama našla se Opća bolnica u Novoj Gradiški, gdje je olujni nalet vjetra s objekta mrtvačnice u potpunosti odnio krov.

Foto: Plusportal

Najviše nam je stradao objekt mrtvačnice. S nje je vjetar odnio u cijelosti krov. U bolničkom krugu je puno drveća i ono je stradalo pod olujnim naletom vjetra. Za sada su utvrđena oštećenja na nekim električnim vodovima koje su u padu pokidala stabla. Trenutno na sanaciji štete rade djelatnici HEP-a, uključeni su i djelatnici Hrvatskih šuma. Na svu sreću nitko nije stradao, bolnica funkcionira normalno – rekao je dr. Jospi Kolodizjej, ravnatelj i glasnogovornik Opće bolnice Nova Gradiška.

Odmah po prestanku glavnine nevremena, na teren su izašle sve nadležne dežurne službe. Vatrogasci i komunalne ekipe tijekom noći i jutra intenzivno su radili na uklanjanju srušenih stabala i grana s prometnica te osiguravanju kritičnih lokacija kako bi se omogućilo nesmetano kretanje građana.

Foto: Plusportal

Razmjeri štete još se procjenjuju, a osim bolničkog kruga, oštećenja su zabilježena i na drugim stambenim te gospodarskim objektima diljem grada, navode iz nadležnih službi.

S obzirom na to da je procjena šteta još u ranoj fazi, nadležni pozivaju građane na oprez prilikom kretanja u blizini oštećenih stabala i objekata. Više informacija o ukupnim posljedicama nevremena te daljnjim koracima u sanaciji očekuje se nakon završetka očevida i službene procjene.