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ŠTETA SE SANIRA

FOTO Nevrijeme protutnjalo Novom Gradiškom: Vjetar čupao stabla i krovove sa zgrada

Piše Franjo Lepan,
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FOTO Nevrijeme protutnjalo Novom Gradiškom: Vjetar čupao stabla i krovove sa zgrada
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Foto: Plusportal

Vatrogasci i komunalne ekipe tijekom noći i jutra intenzivno su radili na uklanjanju srušenih stabala i grana s prometnica te osiguravanju kritičnih lokacija kako bi se omogućilo nesmetano kretanje građana.

Snažno olujno nevrijeme koje je noćas, nešto prije dva sata iza ponoći, zahvatilo područje Nove Gradiške, prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na nizu objekata i javnih površina u gradu.

Jak vjetar, praćen obilnim padalinama, lomio je grane i rušio stabla, a snažni udari vjetra nisu poštedjeli ni bolnički kompleks. Među najteže pogođenim lokacijama našla se Opća bolnica u Novoj Gradiški, gdje je olujni nalet vjetra s objekta mrtvačnice u potpunosti odnio krov.

Foto: Plusportal

Najviše nam je stradao objekt mrtvačnice. S nje je vjetar odnio u cijelosti krov. U bolničkom krugu je puno drveća i ono je stradalo pod olujnim naletom vjetra. Za sada su utvrđena oštećenja na nekim električnim vodovima koje su u padu pokidala stabla. Trenutno na sanaciji štete rade djelatnici HEP-a, uključeni su i djelatnici Hrvatskih šuma. Na svu sreću nitko nije stradao, bolnica funkcionira normalno – rekao je dr. Jospi Kolodizjej, ravnatelj i glasnogovornik Opće bolnice Nova Gradiška.

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Odmah po prestanku glavnine nevremena, na teren su izašle sve nadležne dežurne službe. Vatrogasci i komunalne ekipe tijekom noći i jutra intenzivno su radili na uklanjanju srušenih stabala i grana s prometnica te osiguravanju kritičnih lokacija kako bi se omogućilo nesmetano kretanje građana.

Foto: Plusportal

Razmjeri štete još se procjenjuju, a osim bolničkog kruga, oštećenja su zabilježena i na drugim stambenim te gospodarskim objektima diljem grada, navode iz nadležnih službi.

S obzirom na to da je procjena šteta još u ranoj fazi, nadležni pozivaju građane na oprez prilikom kretanja u blizini oštećenih stabala i objekata. Više informacija o ukupnim posljedicama nevremena te daljnjim koracima u sanaciji očekuje se nakon završetka očevida i službene procjene.

Foto: Plusportal
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