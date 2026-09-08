FOTO 'Ni Zaprešić neće smeće': Osvanuli natpisi protiv otpada, evo što su nam rekli iz Fonda

Revoltirani građani Zaprešića na više mjesta u gradu postavili su natpise protiv smeća, jer se u gradu trebalo obraditi oko 650 tona neopasnog otpada iz silosa u Gospiću. 'Ni Zaprešić neće smeće', samo je jedna od poruka protiv posla od 450.000 eura koji je dobila tvrtka Tabak grupa iz Zaprešića na natječaju FZOEU-a.

Podsjetimo, jučer je direktor Ivan Tabak izjavio je da će od Fonda tražiti i drukčiju metodologiju zbrinjavanja ili će raskinuti ugovor.

Građani su zaprijetili blokadom kamiona i dovoza te su već organizirali prosvjed za vikend. Tabak grupa nije obrazložila metodologiju obrade i zato su građani zabrinuti.

Na odabir Tabak grupe još traje žalbeni rok.

- Tražit ćemo da nam se dozvoli sanacija na licu mjesta. Ako odbiju, onda odustajemo od ugovora - rekao je direktor Tabak za N1.

To znači da bi otpad trebali obrađivati u Gospiću, a na natječaju su ponudili i dovoz u Zaprešić. I u odgovoru jednoj građanki, koji je ona objavila, Tabak je rekao da su Fondu ponudili drugu metodologiju te da će raskinuti ugovor ako ne pristanu. Također je poručio da mu je Zaprešić važniji od posla.

Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 24sata su potvrdili da nisu službeno primili zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenom načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju.

- Fond zasad nije službeno zaprimio zahtjev tvrtke Tabak grupa za promjenu načina zbrinjavanja otpada, kao ni obavijest o mogućem odustajanju. Trenutačno je još u tijeku žalbeni rok na odluku o odabiru, te ugovor nije ni sklopljen. Ako takav zahtjev ili obavijest službeno stignu, Fond će ih razmotriti u skladu s procedurom javne nabave - naveli su.