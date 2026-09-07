VIDEO Benčić o mikroplastici: 'Više nema sumnje, onečišćenje je prodrlo u podzemne vode'

Nalaz Instituta Josip Juraj Strossmayer potvrđuje da je onečišćenje s odlagališta kod Gospića prodrlo u podzemne vode, ocijenila je u ponedjeljak Sandra Benčić i istaknula da je u jednom uzorku pronađeno više od 130 čestica mikroplastike po litri, priopćeno je iz stranke Možemo!.

"Sve ono na što su Gospićani upozoravali i govorili mjesecima, da je onečišćenje prodrlo u podzemne vode, iz ovog nalaza možemo sigurno zaključiti da je točno tako”, rekla je koordinatorica Možemo! komentirajući nalaz koji je danas objavio USKOK.

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Pokretanje videa... VIDEO Sandra Benčić dala je izjavu povodm USKOK-ove objave nalaza službenog vještačenja uzoraka vode u Gospiću | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Istaknula je da je u jednom uzorku pronađeno više od 130 čestica mikroplastike po litri, dok je u hrvatskoj vodovodnoj mreži izmjereno 0,15 čestica po litri. "Znači 0,15 : 130. Govorimo o ogromnom onečišćenju mikroplastikom”, rekla je Benčić.

Dodala je da je u uzorku pronađen i stiropor, koji prema njezinim riječima upućuje na povezanost s odlagalištem i ilegalnim odlaganjem otpada. "Više nema sumnje da se ne radi o jednokratnom izljevu u podzemne vode”, ustvrdila je.

Benčić je upozorila da se, prema nalazu Instituta, onečišćenje vrlo vjerojatno dinamički događa pri većim kišama ili prodoru vode. Stoga je ponovila zahtjev Građanske inicijative "Gospić je naš dom" za hitnim iskopavanjem i odvozom otpada.

"Nije moguće zaustaviti daljnje prodiranje u podzemne vode samo s prekrivanjem. (...) Otpad treba otkopati i odvesti. I to treba napraviti odmah”, poručila je.

Otvorila je i pitanje postupanja nadležnih institucija, navodeći da su uzorci uzeti u svibnju, da je Institut u srpnju dobio zadatak analizirati mikroplastiku, a da su rezultati prije mjesec dana dostavljeni DORH-u, odnosno USKOK-u. "Danas tek saznajemo za to. Danas građani Gospića saznaju za to”, rekla je.

Benčić je ustvrdila i da slučaj mora imati političke posljedice te zatražila odgovornost Vlade. Istaknula je i potrebu za promjenom sustava gospodarenja otpadom, kritizirajući praksu uvoza velikih količina otpada u Hrvatsku.

"Hrvatskoj treba potpuno novi model upravljanja gospodarenja otpadom”, zaključila je koordinatorica Možemo!.