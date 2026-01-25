FOTO Nova tragedija: Muškarac poginuo kraj Čakovca. Auto u teškoj nesreći završio na krovu

Muškarac (59) poginuo je u teškoj prometnoj nesreći na cesti između naselja Mačkovec i Slemenice, nedaleko Čakovca. Prema informacijama međimurske policije, vozač auta čakovečkih registracija se nije kretao sredinom obilježene prometne trake, zbog čega je u blagom desnom zavoju vozilom sletio ulijevo izvan kolnika u odvodni cestovni jarak. Tom prilikom automobil je udario u betonski propusni most, nakon čega se prevrnuo na krov.

Foto: PU međimurska

Na mjesto nesreće izašli su djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, no unatoč brzoj intervenciji, mogli su samo konstatirati smrt vozača.

Tijelo preminulog prevezli su djelatnici komunalne tvrtke u Županijsku bolnicu Čakovec, na Odjel patologije, gdje će se obaviti obdukcija. Nakon toga bit će utvrđena i službena kvalifikacija događaja.

U drugoj nesreći, rano jutros je u tunelu Hrasten na A6 kod Rijeke poginuo jedan čovjek. U tunelu je došlo do nesreće u kojoj su sudjelovale dvije osobe.

Od zadobivenih ozljeda jedna je osoba preminula na mjestu događaja, a druga osoba je s ozljedama hitno prevezena vozilom Hitne medicinske pomoći na HMT Sušak radi pružanja daljnje liječničke pomoći.