POLICIJA OBJAVILA DETALJE

FOTO Nova tragedija: Muškarac poginuo kraj Čakovca. Auto u teškoj nesreći završio na krovu

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: PU međimurska

Na mjesto događaja izašli su djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, no nažalost, konstatirana je smrt vozača, rekla je policija

Admiral

Muškarac (59) poginuo je u teškoj prometnoj nesreći na cesti između naselja Mačkovec i Slemenice, nedaleko Čakovca. Prema informacijama međimurske policije, vozač auta čakovečkih registracija se nije kretao sredinom obilježene prometne trake, zbog čega je u blagom desnom zavoju vozilom sletio ulijevo izvan kolnika u odvodni cestovni jarak. Tom prilikom automobil je udario u betonski propusni most, nakon čega se prevrnuo na krov.

Foto: PU međimurska
SUDAR U TUNELU HRASTEN Teška nesreća na A6! Jedan čovjek poginuo kraj Rijeke
Teška nesreća na A6! Jedan čovjek poginuo kraj Rijeke

Na mjesto nesreće izašli su djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, no unatoč brzoj intervenciji, mogli su samo konstatirati smrt vozača.

Tijelo preminulog prevezli su djelatnici komunalne tvrtke u Županijsku bolnicu Čakovec, na Odjel patologije, gdje će se obaviti obdukcija. Nakon toga bit će utvrđena i službena kvalifikacija događaja.

U drugoj nesreći, rano jutros je u tunelu Hrasten na A6 kod Rijeke poginuo jedan čovjek. U tunelu je došlo do nesreće u kojoj su sudjelovale dvije osobe. 

Od zadobivenih ozljeda jedna je osoba preminula na mjestu događaja, a druga osoba je s ozljedama hitno prevezena vozilom Hitne medicinske pomoći na HMT Sušak radi pružanja daljnje liječničke pomoći.

