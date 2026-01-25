Teška nesreća na A6! Jedan čovjek poginuo kraj Rijeke

Teška prometna nesreća dogodila se rano jutros na autocesti A6 Rijeka - Zagreb. Kako javlja PU primorsko-goranska u tunelu Hrasten, u blizini čvorišta Oštrovica, u sudaru je poginuo jedan čovjek..

Do same nesreće došlo je oko 4 sata ujutro u kolničkom traku u smjeru Rijeke. Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovale dvije osobe.

Od zadobivenih ozljeda jedna je osoba preminula na mjestu događaja, a druga osoba je s ozljedama hitno prevezena vozilom Hitne medicinske pomoći na HMT Sušak radi pružanja daljnje liječničke pomoći.

Na mjestu događaja proveden je očevid, a promet tom dionicom bio je privremeno reguliran uz posebna ograničenja, piše Novi list.