Obavijesti

News

Komentari 0
SUDAR U TUNELU HRASTEN

Teška nesreća na A6! Jedan čovjek poginuo kraj Rijeke

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Teška nesreća na A6! Jedan čovjek poginuo kraj Rijeke
Rijeka: Zbog nesre?e u tunelu Hrasten na autocesti usporen promet | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kako je policija objavila, do nesreće je došlo oko četiri sata ujutro. Obavljen je očevid, koji će pokazati što je uzrok nesreće...

Admiral

Teška prometna nesreća dogodila se rano jutros na autocesti A6 Rijeka - Zagreb. Kako javlja PU primorsko-goranska u tunelu Hrasten, u blizini čvorišta Oštrovica, u sudaru je poginuo jedan čovjek..

Do same nesreće došlo je oko 4 sata ujutro u kolničkom traku u smjeru Rijeke. Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovale dvije osobe.

NISU BILI VEZANI Detalji tragične nesreće kraj Rugvice: Izletjeli na nasipu, poginuo je Uzbekistanac (39)
Detalji tragične nesreće kraj Rugvice: Izletjeli na nasipu, poginuo je Uzbekistanac (39)

Od zadobivenih ozljeda jedna je osoba preminula na mjestu događaja, a druga osoba je s ozljedama hitno prevezena vozilom Hitne medicinske pomoći na HMT Sušak radi pružanja daljnje liječničke pomoći.

Na mjestu događaja proveden je očevid, a promet tom dionicom bio je privremeno reguliran uz posebna ograničenja, piše Novi list.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu
IPAK JE AI

Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu

Svi su komentirali da je stvarni skok Kolinde Grabar Kitarović u ledeno more AI, pa mi je došla inspiracija za post i fotografije. AI multimedijom se bavim već više od dvije godine, kaže fotograf Rezo za 24sata
FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali
OPSADNO STANJE U ZAGREBU

FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali

Hrabrost je sve veća i na ulici, sve dok netko zaista i ne strada. Ali, niti onda neće biti kriv HDZ , napisala je zastupnica...
Egzekucija na ulici: Sedam ICE agenata okružilo muškaraca, uzeli mu pištolj pa ga upucali
STRAVA IZ MINNESOTE

Egzekucija na ulici: Sedam ICE agenata okružilo muškaraca, uzeli mu pištolj pa ga upucali

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti potvrdilo je da je 37-godišnji muškarac, koji je u subotu ujutro ubijen u Minneapolisu, bio naoružan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026