FOTO Nove fotografije s imanja Epsteina: Bill Gates, Chomsky, citati iz Lolite ispisani po tijelu

Demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma SAD-a objavili su nove fotografije s imanja pokojnog pedofila Jeffreyja Epsteina. Riječ je o još jednom u nizu materijala koje su demokrati iznijeli u javnost posljednjih tjedana, no to nisu dugo najavljivani i iščekivani „Epsteinovi dosjei“. Ti dosjei, podsjećamo, odnose se na dokumentaciju Ministarstva pravosuđa, nastalu tijekom dviju kaznenih istraga protiv Epsteina za njegova života.

Kongres je donio zakon, koji je potpisao Donald Trump, prema kojem ti materijali moraju biti objavljeni do 19. prosinca, uz određena ograničenja i iznimke.

U javnost je danas pušteno ukupno 68 fotografija s Epsteinova imanja. Dio fotografija je djelomično redigiran, neka su lica zamagljena, neka potpuno uklonjena.

Među objavljenim materijalima nalaze se nacrti zgrada, fotografije više osoba, putovnice, osobni dokumenti te same fotografije Jeffreyja Epsteina. Svi su materijali objavljeni bez ikakva konteksta ili objašnjenja.

Posebnu pozornost privukle su fotografije putovnica i identifikacijskih dokumenata iz različitih dijelova svijeta. Većina osobnih podataka: imena, datumi rođenja i drugi detalji, prekriveni su. Više tih dokumenata pripada ženama, uključujući dokumente izdane u Rusiji, Češkoj, Južnoafričkoj Republici, Ukrajini i Litvi.

Među objavljenim materijalima nalazi se i fotografija Epsteinove putovnice.

Nekoliko novih fotografija prikazuje rukom ispisane poruke na različitim dijelovima ljudskog tijela, čini se ženskog...

"Čini se da su ti zapisi citati iz romana Lolita Vladimira Nabokova, primjerak knjige vidljiv je u pozadini jedne od fotografija", piše BBC.

Jedna poruka, ispisana na stopalu, glasi: "Ujutro je bila Lo, obična Lo, visoka tek četiri stope i deset inča, s jednom čarapom.“

Čisto zbog konteksta, Lolita je roman o mladoj djevojčici koju sustavno zavodi i manipulira profesor književnosti srednjih godina.

Dvije od novoobjavljenih fotografija prikazuju Epsteina kako sjedi uz lingvista Noama Chomskog, čini se da su u unutrašnjosti zrakoplova.

Devedesetsedmogodišnji profesor i intelektualac već se ranije pojavljivao u dokumentima povezanim s Epsteinom, uključujući prepisku akademske i privatne prirode.

Chomsky je ranije za Wall Street Journal izjavio da mu je Epstein pomagao u prebacivanju novca između računa, pri čemu, kako je naglasio, „ni jedan jedini cent nije došao od Epsteina“. O njihovu odnosu rekao je i: „Poznavao sam ga i povremeno smo se viđali.“

Na dvije fotografije je i Bill Gates u društvu dame, ili dama, čija lica nisu prikazana. Gates je ranije kazao kako je provođenje vremena s Epsteinom bila greška... Rekao je za CNN da su njih dvojica imali nekoliko zajedničkih večera vezanih uz filantropski projekt, ali da projekt nikada nije zaživio te da je njihov odnos nakon toga završio.

