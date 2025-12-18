Obavijesti

News

Komentari 1
MONSTRUOZNI PEDOFIL

FOTO Nove fotografije s imanja Epsteina: Bill Gates, Chomsky, citati iz Lolite ispisani po tijelu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
FOTO Nove fotografije s imanja Epsteina: Bill Gates, Chomsky, citati iz Lolite ispisani po tijelu
45
Foto: House Oversight Committee/Canva

Nekoliko novih fotografija prikazuje rukom ispisane poruke na različitim dijelovima ljudskog tijela, čini se ženskog...

Demokrati u Odboru za nadzor Zastupničkog doma SAD-a objavili su nove fotografije s imanja pokojnog pedofila Jeffreyja Epsteina. Riječ je o još jednom u nizu materijala koje su demokrati iznijeli u javnost posljednjih tjedana, no to nisu dugo najavljivani i iščekivani „Epsteinovi dosjei“. Ti dosjei, podsjećamo, odnose se na dokumentaciju Ministarstva pravosuđa, nastalu tijekom dviju kaznenih istraga protiv Epsteina za njegova života.

Kongres je donio zakon, koji je potpisao Donald Trump, prema kojem ti materijali moraju biti objavljeni do 19. prosinca, uz određena ograničenja i iznimke.

U javnost je danas pušteno ukupno 68 fotografija s Epsteinova imanja. Dio fotografija je djelomično redigiran, neka su lica zamagljena, neka potpuno uklonjena.

opovrgnula neke izjave Šefica ureda Bijele kuće: 'Trump je u Epsteinovim dosjeima, ali ondje ne radi ništa strašno...'
Šefica ureda Bijele kuće: 'Trump je u Epsteinovim dosjeima, ali ondje ne radi ništa strašno...'

Među objavljenim materijalima nalaze se nacrti zgrada, fotografije više osoba, putovnice, osobni dokumenti te same fotografije Jeffreyja Epsteina. Svi su materijali objavljeni bez ikakva konteksta ili objašnjenja.

Posebnu pozornost privukle su fotografije putovnica i identifikacijskih dokumenata iz različitih dijelova svijeta. Većina osobnih podataka: imena, datumi rođenja i drugi detalji, prekriveni su. Više tih dokumenata pripada ženama, uključujući dokumente izdane u Rusiji, Češkoj, Južnoafričkoj Republici, Ukrajini i Litvi.

VELIKI SKANDAL Fotografija na stolu Jeffreyja Epsteina sve šokirala: 'Ovo je vrlo uznemirujuće i jezivo! Fuj!'
Fotografija na stolu Jeffreyja Epsteina sve šokirala: 'Ovo je vrlo uznemirujuće i jezivo! Fuj!'

Među objavljenim materijalima nalazi se i fotografija Epsteinove putovnice.

Foto: House Oversight Committee

Nekoliko novih fotografija prikazuje rukom ispisane poruke na različitim dijelovima ljudskog tijela, čini se ženskog...

"Čini se da su ti zapisi citati iz romana Lolita Vladimira Nabokova, primjerak knjige vidljiv je u pozadini jedne od fotografija", piše BBC.

Jedna poruka, ispisana na stopalu, glasi: "Ujutro je bila Lo, obična Lo, visoka tek četiri stope i deset inča, s jednom čarapom.“

Foto: House Oversight Committee

Čisto zbog konteksta, Lolita je roman o mladoj djevojčici koju sustavno zavodi i manipulira profesor književnosti srednjih godina.

BOGATI UZVANICI Evo tko je sve na objavljenim fotkama iz Epsteinovih spisa!
Evo tko je sve na objavljenim fotkama iz Epsteinovih spisa!

Dvije od novoobjavljenih fotografija prikazuju Epsteina kako sjedi uz lingvista Noama Chomskog, čini se da su u unutrašnjosti zrakoplova.

Foto: House Oversight Committee

Devedesetsedmogodišnji profesor i intelektualac već se ranije pojavljivao u dokumentima povezanim s Epsteinom, uključujući prepisku akademske i privatne prirode.

Chomsky je ranije za Wall Street Journal izjavio da mu je Epstein pomagao u prebacivanju novca između računa, pri čemu, kako je naglasio, „ni jedan jedini cent nije došao od Epsteina“. O njihovu odnosu rekao je i: „Poznavao sam ga i povremeno smo se viđali.“

JEZIVI 'OTOK GRIJEHA' GALERIJA Ovo su nikad viđeni prizori s Epsteinova imanja
GALERIJA Ovo su nikad viđeni prizori s Epsteinova imanja

Na dvije fotografije je i Bill Gates u društvu dame, ili dama, čija lica nisu prikazana. Gates je ranije kazao kako je provođenje vremena s Epsteinom bila greška... Rekao je za CNN da su njih dvojica imali nekoliko zajedničkih večera vezanih uz filantropski projekt, ali da projekt nikada nije zaživio te da je njihov odnos nakon toga završio.

Foto: House Oversight Committee
Foto: House Oversight Committee

Na jednoj od novoobjavljenih fotografija je i bivši Trumpov bliski savjetnik Steve Bannon...

Foto: House Oversight Committee
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'
POSLJEDNJA UVREDA ŽRTVAMA

Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'

Ako je sve prebacio na ime svoje supruge i njegova ostavština nema imovine, onda svatko tko tuži njega ili njegovu ostavštinu neće dobiti ništa, rekao je za medije odvjetnik za kazneno pravo
Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo
ANATOMIJA UBOJSTVA NA MARKUŠEVCU

Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo

Andrea K. (29) je bivšeg supruga prijavila zagrebačkoj policiji. Oni su upisali krivi datum pa je zbog toga Prekršajni sud prijavu odbacio. Nakon toga je bivši suprug s prijateljima počeo planirati njeno ubojstvo
Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'
3,9 PO RICHTERU

Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Zemljotres jačine 4,0 po Richteru zabilježen je kasno navečer u Jadranskom moru, a svjedoci kažu da je udar bio snažan, ali kratkotrajan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025