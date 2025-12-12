Objavljene nove Epsteinove fotografije: Među njima Donald Trump, Bill Clinton i Bill Gates

Demokrati u Kongresu objavili su u petak 19 novih fotografija iz ostavštine pokojnog osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, a na nekima od njih su predsjednik Donald Trump, bivši predsjednik Bill Clinton, suosnivač Microsofta Bill Gates i druge utjecajne osobe s osramoćenim financijašem.

Trump se nalazi na tri fotografije koje su podijelili demokrati iz Nadzornog odbora Zastupničkog doma. Rekli su da pregledavaju više od 95.000 slika.

Na jednoj crno-bijeloj fotografiji, Trump se smiješi s nekoliko žena koje su pored njega. Lica žena su zacrnjena. Druga slika prikazuje Trumpa kako stoji pored Epsteina, a treća, manje jasna slika prikazuje ga kako sjedi pored druge žene, čije se lice također ne vidi. Nije jasno kada ili gdje su fotografije snimljene.

Glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson rekla je da je Trumpova administracija "učinila više za Epsteinove žrtve nego što su demokrati ikada učinili".

Skandal s Epsteinom već mjesecima predstavlja političku glavobolju za Trumpa, dijelom i zato što je svojim pristašama proširio teorije zavjere o Epsteinu. Mnogi Trumpovi birači vjeruju da su dužnosnici Trumpove administracije prikrili Epsteinove veze s moćnim osobama i prikrili detalje o njegovoj smrti, koja je proglašena samoubojstvom, u zatvoru na Manhattanu 2019. godine.

Ministarstvo pravosuđa u srpnju je izjavilo da nema dokaza koji bi opravdali istragu bilo koje treće strane u slučaju Epstein te da nije pronašlo nikakav „popis klijenata“ ili ljude koji su možda bili uključeni u trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, niti bilo kakve dokaze da je Epstein nekoga ucjenjivao.

Anketa Reutersa/Ipsosa ovog tjedna pokazala je da samo polovica republikanaca odobrava Trumpovo postupanje u slučaju Epstein.

Trump i Epstein bili su prijatelji tijekom 1990-ih i početkom 2000-ih, ali Trump kaže da je prekinuo veze prije nego što se Epstein izjasnio krivim po optužbama za prostituciju.

Trump je dosljedno negirao da je znao za Epsteinovo zlostavljanje i seksualnu trgovinu maloljetnicama.

Bivši demokratski predsjednik Bill Clinton, bivši Trumpov pomoćnik Steve Bannon, Bill Gates i bivši ministar financija Larry Summers također se pojavljuju na nizu fotografija.

Glasnogovornik odbora, na čijem čelu je republikanac James Comer iz Kentuckyja, rekao je da demokrati politiziraju istragu "biranjem odabranih fotografija i ciljanim uređivanjem kako bi stvorili lažnu priču o predsjedniku Trumpu".

Demokrati su rekli da deseci tisuća fotografija uključuju "slike bogatih i moćnih muškaraca koji su provodili vrijeme s Jeffreyjem Epsteinom" i "fotografije žena i Epsteinove imovine", a još će ih biti objavljeno u idućim danima.