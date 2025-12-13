Obavijesti

VELIKI SKANDAL

Fotografija na stolu Jeffreyja Epsteina sve šokirala: 'Ovo je vrlo uznemirujuće i jezivo! Fuj!'

Foto: House Oversight Committee Democr

Iako se stvarni sadržaj fotografije ne može pouzdano potvrditi, na društvenim mrežama pojavile su se brojne senzacionalističke interpretacije...

Prašina oko predatora Jeffreyja Epsteina se ne sliježe. Sve je sad uznemirila uokvirena fotografija s njegovog radnog stola u Americi. Korisnici društvenih mreža pišu da se radi o ženi koju je "onesposobio. Fotografija se nalazila među 19 onih koje su u petak objavili demokratski zastupnici iz ostavštine osramoćenog financijaša, uključujući i fotografije na kojima se vide Donald TrumpBill Clinton i Andrew Mountbatten-Windsor.

Fotografije ne impliciraju nijednu od tih osoba u Epsteinove zločine. Demokrati su selektivno objavili slike iz zbirke od 95.000 fotografija iz ostavštine.

Na jednoj od fotografija bez navedenog datuma vidi se Epstein kako sjedi za svojim radnim stolom u kući na Manhattanu, nasuprot Steveu Bannonu, političkom strategu desne orijentacije. Njihov profesionalni kontakt odvijao se tijekom 2018. i 2019. godine, u razdoblju kada je Bannon Epsteinu pomagao savjetima vezanima uz medije i pokušaje obnove njegova javnog ugleda.

Foto: House Oversight Committee Democr

U desnom kutu stola nalazi se uokvirena fotografija okrenuta prema Epsteinu, na kojoj se, čini se, nalazi osoba u ležećem položaju. Identitet osobe nije vidljiv jer joj je lice prekriveno radi zaštite privatnosti.

Iako se stvarni sadržaj fotografije ne može pouzdano potvrditi, na društvenim mrežama pojavile su se brojne senzacionalističke interpretacije. Pojedini komentatori opisuju je kao "uznemirujuću", dok je drugi nazivaju "odvratnom i gadnom".

"Fuj! Ovo je iznimno uznemirujuće i jezivo!", pišu po društvenim mrežama. 

Na Epsteinovu stolu vidljive su još dvije fotografije. Prva, u okviru u lijevom kutu stola, prikazuje osobu, možda dijete, s rukom oko Epsteina i glavom naslonjenom na njegovo rame.

Treća fotografija nalazi se na tanjuru blizu Epsteinove lijeve ruke. Nije moguće vidjeti što prikazuje, no crni okvir preko nje upućuje na to da sadrži barem jednu osobu čiji je identitet zaštićen.

