Šefica ureda Bijele kuće: 'Trump je u Epsteinovim dosjeima, ali ondje ne radi ništa strašno...'
Nekoliko dana uoči isteka roka za objavu vladinih dokumenata o Jeffreyju Epsteinu, predstojnica Ureda Bijele kuće Susie Wiles u intervjuu za Vanity Fair otkrila je da se predsjednik Donald Trump doista nalazi "u dosjeu", ali je naglasila kako ondje "ne radi ništa strašno". Njezine izjave, dane u nizu razgovora tijekom nekoliko mjeseci, izazvale su brojne reakcije u Washingtonu i potaknule Zapadno krilo na kontrolu štete.
Wiles, prva žena na poziciji predstojnice Ureda i jedna od najutjecajnijih osoba u administraciji, poznata je po izbjegavanju medijske pozornosti. Upravo zato je njezina otvorenost privukla veliku pozornost, otkrivajući unutarnje napetosti i nudeći izravan pogled na predsjednika i njegove najbliže suradnike.
Komentari Susie Wiles objavljeni su samo tri dana prije isteka zakonskog roka za objavu preostalih vladinih spisa o Jeffreyju Epsteinu, osuđenom seksualnom prijestupniku koji si je 2019. oduzeo život u zatvoru. Trump, koji je godinama bio prijatelj s Epsteinom prije njihove svađe početkom 2000-ih, ranije je umanjivao njihovu povezanost.
Wiles je, međutim, ponudila izravniji opis njihovog odnosa iz tog vremena.
- Trump je bio u Epsteinovom avionu, na popisu je putnika. Bili su, znate, nekako mladi, samci, što god - znam da je to zastarjela riječ, ali nekako mladi, samci plejboji zajedno - rekla je Wiles, dodavši kako je pročitala dosje i da Trump "ne radi ništa strašno".
U istom je intervjuu opovrgnula i Trumpove ranije tvrdnje da postoje dokazi kako je Bill Clinton posjećivao Epsteinov privatni otok, rekavši da za to "nema dokaza" i da je Trump bio "u krivu".
Oštre kritike na račun suradnika i kontrola štete
Osim o Epsteinu, Wiles je otvoreno govorila i o drugim ključnim figurama. Predsjednika Trumpa, koji inače ne pije alkohol, opisala je kao osobu s "osobnošću alkoholičara", što je usporedila sa svojim ocem, sportskim komentatorom Patom Summerallom. Potpredsjednika JD Vancea nazvala je "teoretičarom zavjere", a šefa Ureda za upravljanje i proračun Russella Voughta "desničarskim apsolutnim zilotom".
Kritizirala je i državnu odvjetnicu Pam Bondi i njezino postupanje sa slučajem Epstein.
- Mislim da je potpuno promašila u shvaćanju da je to bila vrlo ciljana skupina kojoj je stalo do toga. Prvo im je dala fascikle pune ničega. A onda je rekla da je popis svjedoka, ili popis klijenata, bio na njezinom stolu. Nema popisa klijenata, i sigurno nije bio na njezinom stolu - izjavila je Wiles.
Nakon što je članak objavljen, Wiles je na društvenim mrežama intervju nazvala "neiskreno uokvirenim napadom", no nije demantirala nijedan citat koji joj se pripisuje.
- Značajan kontekst je zanemaren i mnogo toga što smo ja i drugi rekli o timu i predsjedniku izostavljeno je iz priče - napisala je.
Više članova administracije stalo je u njezinu obranu. Tiskovna tajnica Karoline Leavitt poručila je da je Trumpov tim "u potpunosti ujedinjen iza nje", a sam predsjednik je za New York Post kratko komentirao: -Oh, ona je fantastična -. Trump se složio s opisom o "osobnosti alkoholičara", rekavši da ima "posesivan i ovisnički tip osobnosti".
