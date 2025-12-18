Obavijesti

opovrgnula neke izjave

Šefica ureda Bijele kuće: 'Trump je u Epsteinovim dosjeima, ali ondje ne radi ništa strašno...'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 5 min
Foto: house oversight committee

Nekoliko dana uoči isteka roka za objavu vladinih dokumenata o Jeffreyju Epsteinu, predstojnica Ureda Bijele kuće Susie Wiles u intervjuu za Vanity Fair otkrila je da se predsjednik Donald Trump doista nalazi "u dosjeu", ali je naglasila kako ondje "ne radi ništa strašno". Njezine izjave, dane u nizu razgovora tijekom nekoliko mjeseci, izazvale su brojne reakcije u Washingtonu i potaknule Zapadno krilo na kontrolu štete.

Wiles, prva žena na poziciji predstojnice Ureda i jedna od najutjecajnijih osoba u administraciji, poznata je po izbjegavanju medijske pozornosti. Upravo zato je njezina otvorenost privukla veliku pozornost, otkrivajući unutarnje napetosti i nudeći izravan pogled na predsjednika i njegove najbliže suradnike.

Komentari Susie Wiles objavljeni su samo tri dana prije isteka zakonskog roka za objavu preostalih vladinih spisa o Jeffreyju Epsteinu, osuđenom seksualnom prijestupniku koji si je 2019. oduzeo život u zatvoru. Trump, koji je godinama bio prijatelj s Epsteinom prije njihove svađe početkom 2000-ih, ranije je umanjivao njihovu povezanost.

Foto: house oversight committee

Wiles je, međutim, ponudila izravniji opis njihovog odnosa iz tog vremena.

​- Trump je bio u Epsteinovom avionu, na popisu je putnika. Bili su, znate, nekako mladi, samci, što god - znam da je to zastarjela riječ, ali nekako mladi, samci plejboji zajedno - rekla je Wiles, dodavši kako je pročitala dosje i da Trump "ne radi ništa strašno".

U istom je intervjuu opovrgnula i Trumpove ranije tvrdnje da postoje dokazi kako je Bill Clinton posjećivao Epsteinov privatni otok, rekavši da za to "nema dokaza" i da je Trump bio "u krivu".

Oštre kritike na račun suradnika i kontrola štete

Osim o Epsteinu, Wiles je otvoreno govorila i o drugim ključnim figurama. Predsjednika Trumpa, koji inače ne pije alkohol, opisala je kao osobu s "osobnošću alkoholičara", što je usporedila sa svojim ocem, sportskim komentatorom Patom Summerallom. Potpredsjednika JD Vancea nazvala je "teoretičarom zavjere", a šefa Ureda za upravljanje i proračun Russella Voughta "desničarskim apsolutnim zilotom".

Na drugoj se pak Trump nalazi u društvu skupine žena čija su lica zacrnjena. | Foto: house oversight committee

Kritizirala je i državnu odvjetnicu Pam Bondi i njezino postupanje sa slučajem Epstein.

​- Mislim da je potpuno promašila u shvaćanju da je to bila vrlo ciljana skupina kojoj je stalo do toga. Prvo im je dala fascikle pune ničega. A onda je rekla da je popis svjedoka, ili popis klijenata, bio na njezinom stolu. Nema popisa klijenata, i sigurno nije bio na njezinom stolu - izjavila je Wiles.

Nakon što je članak objavljen, Wiles je na društvenim mrežama intervju nazvala "neiskreno uokvirenim napadom", no nije demantirala nijedan citat koji joj se pripisuje.

Jedna od najneobičnijih fotografija prikazuje zdjelu kondoma s karikaturom Donalda Trumpa i natpisom “Trumpovi kondomi $4.50”, uz slogan “I’m huge”. | Foto: house oversight committee

- Značajan kontekst je zanemaren i mnogo toga što smo ja i drugi rekli o timu i predsjedniku izostavljeno je iz priče - napisala je.

Više članova administracije stalo je u njezinu obranu. Tiskovna tajnica Karoline Leavitt poručila je da je Trumpov tim "u potpunosti ujedinjen iza nje", a sam predsjednik je za New York Post kratko komentirao: ​-Oh, ona je fantastična -. Trump se složio s opisom o "osobnosti alkoholičara", rekavši da ima "posesivan i ovisnički tip osobnosti".

