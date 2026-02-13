FOTO Ogromne gužve na A1 kraj Draganića, vozači stoje više od sata. Policija: Rutinska kontrola

Brojni vozači u ogromnoj koloni zapeli su u petak popodne na autocesti A1 između Donje Zdenčine pa gotovo do Karlovca, u smjeru mora. Kako nam javlja čitateljica, promet je blokiran kod odmorišta Draganić.

- Sav se promet preusmjerava na odmorište gdje velike količine temeljne i vojne policije pregledavaju kombi vozila - govori nam naša čitateljica.

Foto: čitatelj/24sata

Iz PU karlovačke javili su nam kako je u pitanju standardna policijska akcija, odnosno rutinski pregled osoba i vozila, što je uobičajena procedura, no u takvim situacijama često nastaju gužve.

- Vozimo u prvoj, u koloni smo više od sat vremena. Ovo nije normalno - ispričala je i druga čitateljica.

Zbog prometne nesreće kolona je nastala i na zagrebačkoj obilaznici na autocesti A3 u blizini čvora Kosnica u smjeru Lipovca. Vozila su u međuvremenu uklonjena, no povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno, u kolonama i uz povremene zastoje, između čvorova Jankomir i Ivanja Reka.