KILOMETARSKA KOLONA

FOTO Ogromne gužve na A1 kraj Draganića, vozači stoje više od sata. Policija: Rutinska kontrola

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Ogromne gužve na A1 kraj Draganića, vozači stoje više od sata. Policija: Rutinska kontrola
Foto: čitatelj/24sata

Sav se promet preusmjerava na odmorište gdje velike količine temeljne i vojne policije pregledavaju kombi vozila, kaže nam čitateljica. Iz policije kažu da se radi o rutinskoj kontroli

Brojni vozači u ogromnoj koloni zapeli su u petak popodne na autocesti A1 između Donje Zdenčine pa gotovo do Karlovca, u smjeru mora. Kako nam javlja čitateljica, promet je blokiran kod odmorišta Draganić.

- Sav se promet preusmjerava na odmorište gdje velike količine temeljne i vojne policije pregledavaju kombi vozila - govori nam naša čitateljica.

Foto: čitatelj/24sata

Iz PU karlovačke javili su nam kako je u pitanju standardna policijska akcija, odnosno rutinski pregled osoba i vozila, što je uobičajena procedura, no u takvim situacijama često nastaju gužve.

- Vozimo u prvoj, u koloni smo više od sat vremena. Ovo nije normalno - ispričala je i druga čitateljica.

Zbog prometne nesreće kolona je nastala i na zagrebačkoj obilaznici na autocesti A3 u blizini čvora Kosnica u smjeru Lipovca. Vozila su u međuvremenu uklonjena, no povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno, u kolonama i uz povremene zastoje, između čvorova Jankomir i Ivanja Reka.

