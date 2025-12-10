FOTO Opasni i nasilni. Dvojica Hrvata na listi su najtraženijih bjegunaca Europola. Evo tko su

Među najtraženijim bjeguncima u Europskoj uniji nalaze se i dvojica hrvatskih državljana za kojima se intenzivno traga. Jedan je u bijegu već 23 godine zbog ubojstva djeda, dok je drugi tražen zbog organiziranog kriminala. Njihovi profili istaknuti su na mrežnoj stranici EU Most Wanted, koja je nedavno doživjela potpuni redizajn kako bi građanima olakšala pomoć policiji u privođenju opasnih kriminalaca pravdi.

Hrvati na listi: Ubojica djeda i član zločinačkog udruženja

Vladimir Vaclavek (44), poznat pod nadimkom Kovrčavi, tražen je zbog ubojstva svog 70-godišnjeg djeda Dmitra Kosanovića. Zločin se dogodio u noći s 24. na 25. listopada 2001. godine u obiteljskoj kući u Jesenovačkom Vrelu kod Ogulina.

Vaclavek, koji je tada imao tek 20 godina, živio je s bakom i djedom od svoje druge godine, nakon što je ostao bez oca. Opisivali su ga kao hirovitog i problematičnog mladića. Nakon ubojstva, koje je šokiralo lokalnu zajednicu, nestao je bez traga i od tada je u bijegu.

Foto: eumostwanted.eu

Hrvatska policija ga u tjeralici opisuje kao nasilnu i opasnu osobu. Rođen je u Pakracu 13. siječnja 1981., visok je između 176 i 180 cm, ima smeđe oči i crnu kosu. Na stranicama ENFAST-a objavljene su i fotomontaže koje prikazuju kako bi mogao izgledati danas, s obzirom na protok vremena.

Postoji i konkretna sumnja da se služi lažnim identitetom na ime Salim Halibi, rođen 28. siječnja 1980. Njegov slučaj dio je i ovogodišnje ENFAST-ove kampanje pod krilaticom "krvavih ruku", kojom se želi podići svijest javnosti o opasnim bjeguncima koji su "prouzročili ili pokušali prouzročiti smrt druge osobe, a mogli bi hodati među nama".

Foto: eumostwanted.eu

Tomislav Drmić: Opasan, nasilan i naoružan

Drugi hrvatski državljanin na listi je Tomislav Drmić (32). Njega Županijski sud u Karlovcu traži zbog sudjelovanja u zločinačkom udruženju. Popis kaznenih djela koja mu se stavljaju na teret uključuje neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Foto: eumostwanted.eu

Na popis najtraženijih europskih bjegunaca dodan je u prosincu 2023. godine. U njegovom se profilu izričito navodi da se smatra opasnim, nasilnim, naoružanim i sklonim bijegu, što ga čini izuzetno rizičnom osobom.

Redizajnirana stranica za lakši lov na bjegunce

Mrežna stranica EU Most Wanted, na kojoj se nalaze profili spomenutih Hrvata i drugih bjegunaca, s novim vizualnim identitetom i značajno poboljšanim funkcijama, ima za cilj olakšati građanima da pomognu europskim policijama. Platforma sada ima novi, moderniji logotip i nudi znatno unaprijeđeno korisničko iskustvo.

Najvažniji dodatak je nova značajka primanja obavijesti putem e-pošte. Svi građani koji se prijave na ovu uslugu dobit će obavijest u svoj sandučić svaki put kada nacionalni timovi na listu dodaju novi profil traženog bjegunca. Ova funkcija osigurava da javnost ostane informirana o najnovijim ažuriranjima i može brzo reagirati ako prepozna nekoga s popisa. Upravo su pravovremene dojave građana često ključne u lociranju i uhićenju osoba koje godinama uspijevaju izmicati pravdi.

Inicijativa je projekt Europske mreže timova za aktivno traženje bjegunaca (ENFAST), koju snažno podržava Europol. Uspješnost platforme je neupitna. Od njenog pokretanja 2016. godine, objavljeni profili pomogli su u uhićenju 172 bjegunca. Od toga, čak 54 uhićenja izravan su rezultat dojava koje su građani anonimno poslali putem ove stranice.