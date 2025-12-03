FOTO Opet su snimali Vjesnik dronovima: 'Fokusirali smo se na zadnja dva kata nebodera'

Članovi udruge Bespilotni sustavi u kriznim situacijama opet su na zahtjev Hrvatskog centra za potresnog inženjerstva digli četiri drona kako bi snimili Vjesnik. Od predsjednika udruge, Željka Rihe doznajemo kako su dva drona snimala s vanjske strane, dok su druga dva snimili unutrašnjost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:36 Zgrada Vjesnika nakon požara | Video: HCPI

- Fokusirali smo se na zadnja dva kata, detaljnije smo snimili. Snimali smo oko 45 do sat vremena, snimili smo ono što su od nas tražili. Mi dobijemo upute i tako snimimo - govori Riha te objašnjava da svaki njihov ulaz u zgradu Vjesnika dronom, smanjuje potrebu za ulaženjem ljudi u zgradu koja je opasna.

Foto: Udruga Bespilotni sustavi u kriznim situacijama

Hoće li morati ponovo dizati dronove, to ne znaju. Kaže kako to ovisi o analizama MUP-a i Hrvatskog centra za potresnog inženjerstva.

- Vidjet ćemo nakon analiza Hrvatskog centra za potresnog inženjerstva. Oni će nam dati povratnu informaciju nakon što analiziraju snimke i onda, kao i s onim prvim snimkama, HCPI šalje MUP-u. Zato i te snimke ne mogu ići u javnost, ostaju kod policije - objašnjava.