Obavijesti

News

Komentari 0
'DRUŠTVO SU MU DILERI, SILOVATELJI...'

Odvjetnik osumnjičenog za palež Vjesnika traži da ga puste iz zatvora na kućni zatvor...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Odvjetnik osumnjičenog za palež Vjesnika traži da ga puste iz zatvora na kućni zatvor...
Zagreb: Započeo je očevid nebodera Vjesnik | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Društvo mu čine recidivisti, sedmero istražnih zatvorenika, uglavnom stariji od njega, optuženi su za teška kaznena djela, kaže odvjetnik jednog od mladića osumnjičenih za izazivanja požara na zgradi Vjesnika

Dvojica 18-godišnjaka koja su osumnjičena za podmetanje požar u neboderu Vjesnika nalaze se u istražnom zatvoru. Podsjećamo, sud je ih je poslao iza rešetaka zbog opasnosti ponavljanja kaznenog djela...

Njihovi odvjetnici nadaju se kako će uskoro biti pušteni iz zatvora uz određene mjere...

- Sud nije naveo ni jednu okolnost iz koje proizlazi opasnost da će okrivljenik boravkom na slobodi ponoviti kazneno djelo - poručio je za RTL Danas odvjetnik osumnjičenog Petar Barbir.

PROFESOR PREDSTAVIO PLAN Zagrebački fakultet predlaže rušenje Vjesnika miniranjem. Neboder bi pao prema Savskoj
Zagrebački fakultet predlaže rušenje Vjesnika miniranjem. Neboder bi pao prema Savskoj

Osumnjičeni mladići bi u zatvoru trebali provesti mjesec dana, ali ako sud odobri, idu kući s elektroničkim nanogvicama koji bi se ograničilo njihovo kretanje… Obrana osumnjičenih za požar Vjesnika smatra kako su u njihovom slučaju ispunjeni svi preduvjeti za određivanje kućnog istražnog zatvora. Odvjetnici navode kako je riječ o uzornim učenicima, nekažnjavanim, piše Net.hr.

POGLEDAJTE STANJE U PROMETU FOTO Nova regulacija prometa na Slavonskoj: 'Vozači trube ako netko pokuša skrenuti lijevo...'
FOTO Nova regulacija prometa na Slavonskoj: 'Vozači trube ako netko pokuša skrenuti lijevo...'

- Društvo mu čine recidivisti, sedmero istražnih zatvorenika, uglavnom stariji od njega, optuženi su za teška kaznena djela protiv spolne slobode, pokušaj ubojstva i preprodaje droge, tako da mu društvo nije baš idealno - kaže odvjetnik Barbir...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'
OBJAVILI DETALJE

Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'

Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno
Vakula: Evo kakva će biti zima!
DUGOROČNA PROGNOZA

Vakula: Evo kakva će biti zima!

Pred nama je još jedna zima koja će po temperaturama biti iznad prosjeka. Ipak, to ne znači da možemo u potpunosti zaboraviti na kape i šalove
Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna
UNAKAZIO IH JE

Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna

Zagrebački estetski kirurg Matija Miletić pokušao je zabraniti administratoricama Facebook grupe 'Žrtve estetskih zahvata i doktora' da dijele negativna iskustva nakon njegovih operacija. Bez znanja i privole pacijentice objavio je njezino ime, prezime i fotografiju nakon zahvata. Prijavila ga je Komori, koja mu je izrekla opomenu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025