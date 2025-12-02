Odvjetnik osumnjičenog za palež Vjesnika traži da ga puste iz zatvora na kućni zatvor...

Dvojica 18-godišnjaka koja su osumnjičena za podmetanje požar u neboderu Vjesnika nalaze se u istražnom zatvoru. Podsjećamo, sud je ih je poslao iza rešetaka zbog opasnosti ponavljanja kaznenog djela...

Njihovi odvjetnici nadaju se kako će uskoro biti pušteni iz zatvora uz određene mjere...

- Sud nije naveo ni jednu okolnost iz koje proizlazi opasnost da će okrivljenik boravkom na slobodi ponoviti kazneno djelo - poručio je za RTL Danas odvjetnik osumnjičenog Petar Barbir.

Osumnjičeni mladići bi u zatvoru trebali provesti mjesec dana, ali ako sud odobri, idu kući s elektroničkim nanogvicama koji bi se ograničilo njihovo kretanje… Obrana osumnjičenih za požar Vjesnika smatra kako su u njihovom slučaju ispunjeni svi preduvjeti za određivanje kućnog istražnog zatvora. Odvjetnici navode kako je riječ o uzornim učenicima, nekažnjavanim, piše Net.hr.

- Društvo mu čine recidivisti, sedmero istražnih zatvorenika, uglavnom stariji od njega, optuženi su za teška kaznena djela protiv spolne slobode, pokušaj ubojstva i preprodaje droge, tako da mu društvo nije baš idealno - kaže odvjetnik Barbir...