Odvjetnik osumnjičenog za palež Vjesnika traži da ga puste iz zatvora na kućni zatvor...

Društvo mu čine recidivisti, sedmero istražnih zatvorenika, uglavnom stariji od njega, optuženi su za teška kaznena djela, kaže odvjetnik jednog od mladića osumnjičenih za izazivanja požara na zgradi Vjesnika
Dvojica 18-godišnjaka koja su osumnjičena za podmetanje požar u neboderu Vjesnika nalaze se u istražnom zatvoru.
- Sud nije naveo ni jednu okolnost iz koje proizlazi opasnost da će okrivljenik boravkom na slobodi ponoviti kazneno djelo - poručio je za RTL Danas odvjetnik osumnjičenog Petar Barbir.
Osumnjičeni mladići bi u zatvoru trebali provesti mjesec dana, ali ako sud odobri, idu kući s elektroničkim nanogvicama koji bi se ograničilo njihovo kretanje… Obrana osumnjičenih za požar Vjesnika smatra kako su u njihovom slučaju ispunjeni svi preduvjeti za određivanje kućnog istražnog zatvora. Odvjetnici navode kako je riječ o uzornim učenicima, nekažnjavanim, piše Net.hr.
- Društvo mu čine recidivisti, sedmero istražnih zatvorenika, uglavnom stariji od njega, optuženi su za teška kaznena djela protiv spolne slobode, pokušaj ubojstva i preprodaje droge, tako da mu društvo nije baš idealno - kaže odvjetnik Barbir...