Zelenski kasno u noć okupio generale. Ovako više ne ide!

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij okupio je u utorak svoje najviše vojne časnike kako bi razgovarali o nedostacima u protuzračnoj obrani i drugim aspektima zaštite civila od napada gotovo četiri godine nakon početka ruskog rata u Ukrajini.

Zelenskij je u svom večernjem video obraćanju također govorio o tome kako se lokalne vlasti u ukrajinskim gradovima nose s posljedicama ruskih napada, posebno u osiguravanju struje i grijanja u visokim zgradama. Ponovno je kritizirao dužnosnike u glavnom gradu Kijevu.

Zelenskij je rekao da je dugo razgovarao s vrhovnim zapovjednikom vojske Oleksandrom Sirskim, načelnikom glavnog stožera Andrijem Hnatovim i ministrom obrane Mihailom Fedorovim.

„Mnoge se promjene događaju upravo sada u radu protuzračne obrane. U nekim regijama, način na koji djeluju timovi, presretači, mobilne jedinice, cijela mala komponenta protuzračne obrane praktički se potpuno obnavlja“, rekao je Zelenskij. „Ali to je samo jedan element obrane koji zahtijeva promjene. Promjene će se dogoditi.“

Predsjednik je često isticao poboljšanu protuzračnu obranu kao ključnu za zaštitu gradova od zračnih napada i zatražio je od zapadnih saveznika Kijeva da osiguraju više oružja za onesposobljavanje ruskih projektila i dronova.

Prošli tjedan, s obzirom na to da grijanje još uvijek nije vraćeno u stotine stambenih objekata nakon zračnih napada usmjerenih na energetsku infrastrukturu, rekao je da su se obrambene linije u nekim područjima pokazale neučinkovitima.

Ministar energetike Denis Šhmihal, pišući na Telegramu nakon dnevnog sastanka dužnosnika o energetskim pitanjima, rekao je da ekipe na terenu rade danonoćno kako bi obnovile grijanje u Kijevu, gdje su noćne temperature trebale doseći -19 Celzijevih stupnjeva.

Nakon sastanka s najvišim dužnosnicima, Zelenskij je rekao da Harkivska i Poltavska regija u središnjoj i sjeveroistočnoj Ukrajini također imaju poteškoća s električnom energijom, kao i dijelovi Odeske regije na Crnom moru.

Ponovio je kritike donositelja odluka u Kijevu, gdje se sukobljavao s gradonačelnikom Vitalijem Kličkom, kao i u svom rodnom gradu Krivoj Rogu i Ohtirki blizu ruske granice.

„Svaki lokalni čelnik i odgovorna služba moraju obratiti stvarnu pozornost na ono što se događa sa zgradama, s mrežama“, rekao je. „Pratimo stanje na svim razinama i ljudi će biti osobno odgovorni.“