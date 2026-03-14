POSVETIO MU ČESTITKU

FOTO Otac Ivice Todorića slavi 99. rođendan: 'Od njega sam naučio ono najvažnije...'

Piše Antonela Šaponja,
FOTO Otac Ivice Todorića slavi 99. rođendan: 'Od njega sam naučio ono najvažnije...'
Foto: Ivica Todorić/Facebook

Hvala ti na svemu što daješ našoj obitelji i svima nama koji imamo sreću učiti od tebe, napisao je Ivica Todorić u čestitci svom ocu Anti

Ivica Todorić na društvenim je mrežama obilježio 99. rođendan svog oca Ante, ključne figure u stvaranju poslovnog carstva koje je kasnije postalo Agrokor. Uz zajedničku fotografiju, posvetio mu je i čestitku.

- Danas moj otac slavi 99. rođendan. Devedeset i devet godina života, rada, mudrosti i snage, put koji malo tko prijeđe, a još manje njih s takvim dostojanstvom. 

Od njega sam naučio ono najvažnije: da se karakter čovjeka ne mjeri riječima, nego djelima; da se obitelj čuva i gradi svaki dan; i da se u životu nikada ne odustaje.

Hvala ti na svemu što daješ našoj obitelji i svima nama koji imamo sreću učiti od tebe. Sretan ti rođendan, tata - napisao je Ivica Todorić.

Komentari 6
