Zagrepčani koji žive na području Selske i Baštijanove, gdje je danas došlo do novog puknuća magistralnog cjevovoda, trebali bi u ovim trenucima početi dobivati vodu. Rekao je to Luka Korlaet, zamjenik zagrebačkog gradonačelnika, u razgovoru za RTL Danas. Dodao je da će ostali stanovnici ove četvrti vodu dobiti tijekom noći kako će se puniti vodosprema.

Nakon najnovijeg puknuća cjevovoda, radnici su odmah krenuli s kopanjem i zamjenom cijevi, koju su zamijenili u utorak poslijepodne.

Korlaet je rekao i da bi sutra trebali u promet pustiti popravljeni dio Selske koja je zatvorena od prvog puknuća cjevovoda.

No, prometne gužve potrajat će do kraja tjedna u ovom dijelu grada, jer će ovaj dio Selske biti zatvoren do petka, kad bi trebali biti gotovi radovi, najavio je Korlaet.

Obilazni pravci bit će Zagrebačkom avenijom – Savskom cestom – Ulicom grada Vukovara – Ozaljskom ulicom i Zagrebačkom avenijom – Ulicom Dragutina Golika – Tomislavovom ulicom – Zagorskom ulicom – Selskom cestom, i obratno.

Građani se mole da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te se mole za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu, navode.

Radnici