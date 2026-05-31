FOTO Ovako se danas trčalo u Đurđenovcu: Na mali maraton stigli čak i trkači iz Kenije

Više od 400 natjecatelja iz Hrvatske i inozemstva okupilo se u nedjelju na 11. izdanju Đurđenovačkog malog maratona, sportske manifestacije koja već godinama uspješno spaja rekreativce, profesionalne trkače i najmlađe sudionike. Ovogodišnji program obuhvatio je polumaratonsku utrku, rekreativne utrke na pet i deset kilometara te čak šest dječjih utrka, čime je osigurano sudjelovanje svih uzrasta. Đurđenovački mali maraton nastavlja tradiciju nekadašnje cestovne utrke koja se osamdesetih godina prošlog stoljeća trčala na relaciji Đurđenovac – Našice – Đurđenovac. Tadašnji polumaraton bio je jedna od najpoznatijih utrka u državi, a organizatori su posljednjih godina uspješno vratili ovu manifestaciju na sportsku kartu Hrvatske.

U konkurenciji polumaratonaca najbrži su bili kenijski atletičari. U muškoj konkurenciji slavio je Bernard Kitur, dok je među ženama prvo mjesto osvojila Rose Jepchumba. Hrvatski predstavnik Vatroslav Haramustek zauzeo je drugo mjesto.

- Ovo mi je treći maraton, a ovog puta sam išao na utrku od 21 kilometar, rezultat mi je 1:21. Bilo je lijepo kao i uvijek, fino malo vjetra i sunca, ali ništa na što nismo naviknuli po pitanju rute. Da, ja sam na drugom mjestu, ali iznenadio bih se kada bi bio iznad drugog mjesta, što je teoretski nemoguće s obzirom na konkurenciju. Nagrada od 150 eura je i više nego dovoljna, i da nisam ništa osvojio došao bih opet, nije stvar u novcu nego druženju i ljudima - rekao je Vatroslav Haramustek iz Osijeka.

Foto: Ustupljene fotografije

Odličan nastup ostvarila je i Sanja Sabolić iz Turanovca koja je polumaraton završila na petom mjestu u ženskoj konkurenciji.

- Ja sam na petom mjestu na polumaratonu, ovo mi je prvi puta i bilo mi je skroz dobro. Staza je lijepa, nisam baš očekivala da će biti onih sitnih uzbrdica na desetom kilometru što me malo usporilo, bilo je dosta i okretnih stanica te vjetra pa nije bilo tako previše vruće, ali sve skupa jako lijepo. Nisam očekivala peto mjesto, nisam ništa očekivala, samo da bude nešto ispod dva sata, nisam nešto prebrza ali čak sat i 57 minuta sam se ugodno iznenadila. S nagradom sam prezadovoljna jer nisam ništa očekivala, ovako mi je lijepa nagrada i uspomena - kazala je Sanja Sabolić.

Velika konkurencija bila je i na utrci na deset kilometara. Pobjedu je odnio Edward Kimetto iz Mađarske, dok je drugo mjesto osvojio Zrinoslav Kekez.

- Ja sam bio drugi na utrci od 10 kilometara, vrijeme je lijepo kao i staza. Ostvario sam rezultat 34:54, osobno nisam prezadovoljan jer mogu bolje, ali eto danas je takav dan bio. Nagradu od sto eura planiram potrošiti možda na nove patike ili opremu za sport - rekao je Kekez.

Foto: Ustupljene fotografije

Na utrci na pet kilometara među ženama slavila je Ela Đelatović iz Đakova.

- Bilo je lijepo i ugodno trčati, mogu reći da sam zadovoljna rezultatom i organizacijom. Staza je bila super, bilo je dosta zanimljivo trčati, niti malo dosadno i točno je bila izmjerena. Trčala sam pet kilometara, a rezultat je 21:38. Još ne znam na što ću potrošiti nagradu - kazala je Ela Đelatović.

Zadovoljstvo uspješno organiziranom manifestacijom izrazio je i glavni organizator Igor Topalović, istaknuvši kako maraton iz godine u godinu bilježi rast broja sudionika te postaje sve prepoznatljiviji sportski događaj.

- Uspješno smo završili još jedno izdanje našeg malog maratona i mogu reći da smo zadovoljni događajem i odličnim odazivom natjecatelja, bilo je oko 400 natjecatelja te je bilo sudionika iz stranih država. Sjajna atmosfera je vladala tijekom cijelog programa, a sudjelovao veliki broj trkača i rekreativaca što nam potvrđuje da naš maraton iz godine u godinu raste i postaje sve prepoznatljiviji sportski događaj. Vjerujemo da su svi sudionici iz Đurđenovca ponijeli neke lijepe uspomene, a mi se veselimo nekom ponovnom susretu - rekao je Topalović.

Foto: Ustupljene fotografije

Na kraju manifestacije zadovoljstvo nije krio ni načelnik Općine Đurđenovac Hrvoje Topalović, koji je podsjetio na dugu tradiciju utrke i njezin značaj za mjesto.

- Danas svjedočimo 11. đurđenovačkom maratonu, to je maraton koji je obnovljen inicijativom Igora Topalovića i doista nastavlja onu tradiciju koja je dugi niz godina u Đurđenovcu bila poznata. Dakle, radi se o utrci koja je još u bivšoj državi bila među tri utrke, tada su se održavale utrke u Zagrebu, Novom Sadu i Đurđenovcu, sve utrke u to vrijeme otvarao je hrvatski olimpijac Matija Ljubek, to su uvijek bili spektakularni događaji. Nakon što je obnovljen, zahvaljujući ovoj inicijativi, već nekoliko godina održava se međunarodni mali maraton u Đurđenovcu, i danas je na maratonu sudjelovalo maratonaca iz nekoliko država, više od 400 trkača. Posebno nas čini sretnim veliki broj djece i mladih koji je sudjelovao na maratonu, srce nam je svima veliko i ispunjeno radošću - zaključio je Hrvoje Topalović.