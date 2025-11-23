Vlasnik ističe kako su radnici Zrinjevca zadnje dvije godine dolazili kod njega promatrajući impresivnu jelku koja će početkom idućeg tjedna biti postavljena na zagrebačkom Trgu
FOTO Ovo je jelka koje će ove godine biti na Trgu: 'Visoka je 18 metara, jako sam ponosan'
Bliži se vrijeme Adventa, a s njime i sve intenzivnije pripreme božićnih ukrasa koji će uskoro zasjati gradom. Posebnu pažnju, kao i svake godine, privlači velika blagdanska jelka koja će dominirati glavnim zagrebačkim trgom.
Ovogodišnja dolazi iz dvorišta obitelji Juratovac, a njezin vlasnik, Zlatko Juratovac, s ponosom je podijelio kako je izgledao trenutak kada se dugogodišnja čuvarica njegova dvorišta zaputila prema srcu grada.
- Jutros su je srušili i ona ide na Trg bana Jelačića. Dečki iz Zrinjevca su već dolazili, dvije godine je već gledaju - ispričao nam je Juratovac, dodajući kako je suradnja dogovorena još ranije. Jelka, visoka impresivnih 18 metara, upravo je one veličine i ljepote kakvu su stručnjaci iz Zrinjevca tražili.
- Dogovorili smo se da se sruši ovaj tjedan, to je bilo danas. Dečki su je na labudici spremili i ona u ponedjeljak ujutro ide na Trg. Osjećam se predivno - rekao je vidno uzbuđeni vlasnik. Posebno ga se dojmio trenutak kada je masivno stablo trebalo podići iz dvorišta.
- Došla je dizalica od 120 tona da je digne preko ograde. Ponosan sam jako - kaže vlasnik. Juratovac procjenjuje da je jelka stara do 40 godina.
- Kad sam se doselio tu, ona je već bila tu s još jednom jelkom, ali nju je pogodio grom i osušila se - prisjetio se. Stablo koje je desetljećima raslo uz njegov dom od ponedjeljka će krasiti Trg bana Jelačića, gdje će, ukrašeno lampica i ukrasa, postati jedan od simbola ovogodišnjeg Adventa.
