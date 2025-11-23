FOTO Ovo je jelka koje će ove godine biti na Trgu: 'Visoka je 18 metara, jako sam ponosan'

Bliži se vrijeme Adventa, a s njime i sve intenzivnije pripreme božićnih ukrasa koji će uskoro zasjati gradom. Posebnu pažnju, kao i svake godine, privlači velika blagdanska jelka koja će dominirati glavnim zagrebačkim trgom.

Ovogodišnja dolazi iz dvorišta obitelji Juratovac, a njezin vlasnik, Zlatko Juratovac, s ponosom je podijelio kako je izgledao trenutak kada se dugogodišnja čuvarica njegova dvorišta zaputila prema srcu grada.

- Jutros su je srušili i ona ide na Trg bana Jelačića. Dečki iz Zrinjevca su već dolazili, dvije godine je već gledaju - ispričao nam je Juratovac, dodajući kako je suradnja dogovorena još ranije. Jelka, visoka impresivnih 18 metara, upravo je one veličine i ljepote kakvu su stručnjaci iz Zrinjevca tražili.

Foto: čitatelj/24sata

- Dogovorili smo se da se sruši ovaj tjedan, to je bilo danas. Dečki su je na labudici spremili i ona u ponedjeljak ujutro ide na Trg. Osjećam se predivno - rekao je vidno uzbuđeni vlasnik. Posebno ga se dojmio trenutak kada je masivno stablo trebalo podići iz dvorišta.

- Došla je dizalica od 120 tona da je digne preko ograde. Ponosan sam jako - kaže vlasnik. Juratovac procjenjuje da je jelka stara do 40 godina.

Foto: čitatelj/24sata

- Kad sam se doselio tu, ona je već bila tu s još jednom jelkom, ali nju je pogodio grom i osušila se - prisjetio se. Stablo koje je desetljećima raslo uz njegov dom od ponedjeljka će krasiti Trg bana Jelačića, gdje će, ukrašeno lampica i ukrasa, postati jedan od simbola ovogodišnjeg Adventa.