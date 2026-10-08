FOTO Ovo je načelnik Čepincima platio 461.000 €, pa ga posjetio Uskok. Kaže, vrijedi svaki cent

24sata ekskluzivno donosi fotografije spornog objekta i zemljišta zbog kojeg su policija i istražitelji Uskoka jutros upali u kuće tzv. Čepinske skupine, ali i načelnika općine. Zamjena zemljišta je jedan krak izvida u slučaju, a drugi se vodi oko pranja novca i u njega je uključen i naš bivši nogometni reprezentativac Borna Barišić.

Radi se o zemljištu od 7300 četvornih metara s nikad nedovršenim objektom. Nekretnina se nalazi preko puta igrališta NK Čepin. Na fotografijama se vidi da obnova i uređenje u teniski centar još nisu počeli.

Na meti istražitelja su dugogodišnji načelnik općine Dražen Tonkovac, pripadnici Čepinske skupine Stipe Barišić Moljac, Dragan Baković Bambur i Damir Ivić. Oni su povezani preko tvrtke Albatros grupa. Navodno je na meti i sudski vještak Stjepan Levak iz tvrtke Cenzor MS koji je svojim mišljenjem pokrio vrijednost zemljišta koju Uskok smatra štetnom za općinu Čepin.

A detalji razmjene su zaista nevjerojatni. Za navodnu istu vrijednost je općina dobila skoro 13.000 kvadrata zemljišta manje. Zamjena zemljišta je usvojena i na općinskom vijeću krajem siječnja 2025. godine. Po njoj, Albatros grupa dobiva zemljište od 20.300 četvornih metara u gospodarskoj zoni. Zauzvrat je Albatros grupa dala zemljište s nedovršenim objektom. Vještak Levak je procijenio općinsko zemljište na 464.100 eura, a zemljište Albatros grupe na 461.000 eura. Albatros grupi su vlasnici Barišić i Ivić, a Ivić je i direktor. Bambur (Baković) i Moljac (Barišić) su prokuristi tvrtke.

24sata: Čepin: Igralište preko puta NK Čepin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Albatros grupa je "velikodušno" u općinski proračun i uplatila razliku od 3.100 eura iako Uskokovi istražitelji sumnjaju da je vrijednost općinskog zemljišta realno višestruko veća, navodno čak za pola milijuna eura.

Dva tjedna nakon što je općinsko vijeće donijelo odluku o zamjeni, načelnik Tonkovac je raspisao i javni natječaj radi pukog zadovoljavanja zakonske forme jer je potpuno besmislen. Iako je natječaj javni, na njega se nitko drugi nije mogao javiti. U tekstu natječaja piše da se točno određeno zemljište općine mijenja za točno određeno zemljište Albatros grupe.

Načelnik Tonkovac je u izjavi novinarki 24sata branio taj posao i da je vrijednost sasvim realna. Branio je i poznatu kriminalnu skupinu koja je sada legalizirala svoje poslove riječima: 'Čepinski dečki, pored čepinskog kupusa i čepinske uljare, turistička su atrakcija Čepina".

24sata: Čepin: Igralište preko puta NK Čepin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Govoreći o zamjeni zemljišta s Albatros grupom, načelnik je objasnio da je Općina to zemljište trebala za planirani razvoj sportskih sadržaja.

- Na tragu toga je i razvoj Čepina koji je proteklih godina intenzivniji. S Albatros grupom smo počeli pregovarati oko tog zemljišta kako bismo uložili u planirani razvoj 'Sport i rekreacija' programa na koji smo aplicirali. Općina je imala svojih 3 milijuna eura za uložiti, što smo i učinili kada smo izgradili veliku sportsku dvoranu kod nogometnog igrališta - dodaje.

- Upravo tamo se nalazi zemljište u vlasništvu Albatros grupe, na kojemu je i izgrađeni objekt u rohbau, a koji oni nisu godinama koristili. Kako nam je to zemljište bilo potrebno da zaokružimo predviđenu izgradnju sportskih terena, ušli smo u pregovore s Albatros grupom - rekao je Tonkovac.

24sata: Čepin: Igralište preko puta NK Čepin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Kaže kako su pregovori trajali nekoliko godina te da su napravljene tri procjene vrijednosti zemljišta.

- To traje već nekoliko godina i bilo je, mislim, tri procjene toga zemljišta. Oni su se na prve dvije žalili jer su smatrali da procjena objekta koji je tamo nije adekvatna. Pristali su tek na zadnju procjenu - rekao je.

Tonkovac ističe da Općina Čepin ni ranije nije izbjegavala zamjene zemljišta s privatnim vlasnicima.

- Općina Čepin i ranije je mijenjala zemljišta s pojedincima iz općine za zemljišta koje imamo u industrijskoj zoni i oni nisu prvi s kojima smo to odradili - tvrdi Tonkovac.

24sata: Čepin: Igralište preko puta NK Čepin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Dodao je da je cilj Općine razvoj industrijske zone i privlačenje novih investitora.

- Treba naglasiti da su vlasnici tvrtke Albatros stanovnici Čepina i kao takvi su se mogli javiti na natječaj za kupnju zemljišta u industrijskoj zoni kada god su htjeli. I, što također treba naglasiti, to bi zemljište mogli kupiti za 150 tisuća eura! Još bi dobili i značajan popust da su na tom zemljištu namjeravali pokrenuti neku proizvodnju! - rekao je.

24sata: Čepin: Igralište preko puta NK Čepin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- No, Albatros je pristao na zamjenu, u takvim okolnostima, i po mom mišljenju Općina je tu debelo profitirala. Oni kao vlasnici tog zemljišta mogu s njime sada raspolagati kako žele. Mogu ga i prodati ili na njemu nešto raditi. Mi u to ne ulazimo - dodaje.

Na kraju je odbacio tvrdnje da je Općina postupala nezakonito.

- U svakom slučaju, kao Općina nismo odradili ništa protuzakonito niti što već nismo radili - zaključio je.