PORINULI JE U MORE

FOTO Ovo je nova moćna ruska podmornica: Spremna je nositi nuklearno oružje Posejdon!

Piše Ivan Štengl,
Foto: east2west news

Ruski strategijski stručnjaci vide 'Khabarovsk' kao signal globalne ambicije i demonstraciju inovativne sile. Zapadni promatrači pak upozoravaju da predstavlja ozbiljan rizik destabilizacije nuklearne ravnoteže

Ruske snage i službeno su predstavile moćnu nuklearnu podmornicu 'Khabarovsk', projektiranu za nošenje čak 12 torpeda Posejdon. Riječ je o najnovijem oružanom sustavu Kremlja za izvođenje nuklearnih napada diljem svijeta, prenosi Intellinews.

Ruski strategijski stručnjaci vide 'Khabarovsk' kao signal globalne ambicije i demonstraciju inovativne sile. Zapadni promatrači pak upozoravaju da predstavlja ozbiljan rizik destabilizacije nuklearne ravnoteže i može povećati opasnost nenamjernih konfrontacija, posebno u područjima Bliskog mora, Sjevernog Atlantika i Tihog oceana.

Russia Navy Submarine Launching
Foto: Profimedia

Jedan od većih izazova bit će integracija sustava za upravljanje dronovima, njihovo lansiranje i opskrba te sposobnost preciznog navođenja na velike udaljenosti. 

Također, pogon, potisni sustav i hidrodinamika podmornice moraju biti optimizirani kako bi nošenje dronova ne narušilo 'stealth' svojstva.

- Moskva tvrdi da sustav Posejdon može pogoditi ciljeve bilo gdje na svjetskim oceanima - objavio je portal NEXTA.

Khabarovsk submarine Russia
Foto: east2west news

Posejdon je osmišljen da zaobiđe postojeće proturaketne štitove. Kreće iz oceana, roni duboko i tiho, a potom može udariti po obalnim gradovima, lukama ili nosačima aviona. Uz to može izazvati i radioaktivni tsunami.

POHVALIO SE Putin: 'Testirali smo nuklearni supertorpedo Posejdon!'
Putin: 'Testirali smo nuklearni supertorpedo Posejdon!'

Neki analitičari tvrde da je njegov glavni cilj psihološko i strateško odvraćanje, da se pokaže da Rusija može uništiti neprijateljsku obalu čak i ako su njene interkontinentalne rakete presretnute.

Procjenjuje se da je duljine oko 20 metara i promjera približno 1,8 metara te da koristi mali nuklearni reaktor za gotovo neograničen domet plovidbe.

