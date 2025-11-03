FOTO Ovo je nova moćna ruska podmornica: Spremna je nositi nuklearno oružje Posejdon!

Ruske snage i službeno su predstavile moćnu nuklearnu podmornicu 'Khabarovsk', projektiranu za nošenje čak 12 torpeda Posejdon. Riječ je o najnovijem oružanom sustavu Kremlja za izvođenje nuklearnih napada diljem svijeta, prenosi Intellinews.

Ruski strategijski stručnjaci vide 'Khabarovsk' kao signal globalne ambicije i demonstraciju inovativne sile. Zapadni promatrači pak upozoravaju da predstavlja ozbiljan rizik destabilizacije nuklearne ravnoteže i može povećati opasnost nenamjernih konfrontacija, posebno u područjima Bliskog mora, Sjevernog Atlantika i Tihog oceana.

Foto: Profimedia

Jedan od većih izazova bit će integracija sustava za upravljanje dronovima, njihovo lansiranje i opskrba te sposobnost preciznog navođenja na velike udaljenosti.

Također, pogon, potisni sustav i hidrodinamika podmornice moraju biti optimizirani kako bi nošenje dronova ne narušilo 'stealth' svojstva.

- Moskva tvrdi da sustav Posejdon može pogoditi ciljeve bilo gdje na svjetskim oceanima - objavio je portal NEXTA.

Foto: east2west news

Posejdon je osmišljen da zaobiđe postojeće proturaketne štitove. Kreće iz oceana, roni duboko i tiho, a potom može udariti po obalnim gradovima, lukama ili nosačima aviona. Uz to može izazvati i radioaktivni tsunami.

Neki analitičari tvrde da je njegov glavni cilj psihološko i strateško odvraćanje, da se pokaže da Rusija može uništiti neprijateljsku obalu čak i ako su njene interkontinentalne rakete presretnute.

Procjenjuje se da je duljine oko 20 metara i promjera približno 1,8 metara te da koristi mali nuklearni reaktor za gotovo neograničen domet plovidbe.