FOTO Ovo je park u kojem su pokušali ubiti maloljetnika u Zagrebu: 'Čuli smo jaku galamu'

Piše Luka Safundžić,
24SATA Zagreb: Park u kojem se dogodio pokušaj ubojstva maloljetnika u Gajnicama | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Čuli smo samo jaku galamu, ali nismo mislili da je nešto strašno, opisali su nam susjedi nakon incidenta u Gajnicama, u Parku 101. brigade Hrvatske vojske. Zagrebačka policija objavila je kako je u ponedjeljak poslije 22.30 sati netko oštrim predmetom ozlijedio maloljetnika.

- Liječničku pomoć pružili su mu u Klinici za dječje bolesti, gdje su utvrdili da je teško ozlijeđen - rekla je policija.

POLICIJA TRAŽI NAPADAČA Dječak kojeg je pokušao ubiti napadač u Gajnicama je stabilno
Dodali su kako su kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti u tijeku. Isto tako neslužbeno smo doznali da policija i dalje traga za počiniteljem.

24SATA Zagreb: Park u kojem se dogodio pokušaj ubojstva maloljetnika u Gajnicama | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Ma to je strašno, čuli smo samo jaku galamu, ali djeca se i inače ondje okupljaju navečer, pa nismo mislili da je nešto strašno, da se nešto ovako grozno dogodilo. Ne mogu vjerovati da je to bilo baš kod nas. Nismo znali za to dok nismo pročitali na portalima, šokirani smo - rekli su nam susjedi koje smo zatekli u parku.

24SATA Zagreb: Park u kojem se dogodio pokušaj ubojstva maloljetnika u Gajnicama | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Dodali su i kako je inače riječ o mirnom parku. Jutro nakon incidenta ništa u parku nije upućivalo na to da se samo nekoliko sati ranije odvila prava drama.

- Tu šetamo pse, djeca se igraju, navečer se mladi druže, nije dugo bilo nečeg ovako groznog - govore nam susjedi.

UŽAS U GAJNICAMA Pokušao ubiti maloljetnika u parku u Gajnicama! Napadnuti mladić zadobio je teške ozljede
Na pitanje je li ih strah odgovorili su kratko.

- Normalno da jest, pogotovo jer se još ne zna tko je počinitelj. Nadamo se da će ga policija uspjeti brzo uloviti - rekli su nam.

24SATA Zagreb: Park u kojem se dogodio pokušaj ubojstva maloljetnika u Gajnicama | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Iz Klinike za dječje bolesti potvrdili su nam da su zbrinuli ozlijeđenog dječaka.

- Dječak je trenutačno stabilno i provode se mjere neophodnog liječenja - rekli su nam kratko iz bolnice. 

Pokušao ubiti maloljetnika u parku u Gajnicama! Napadnuti mladić zadobio je teške ozljede
UŽAS U GAJNICAMA

Pokušao ubiti maloljetnika u parku u Gajnicama! Napadnuti mladić zadobio je teške ozljede

Liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za dječje bolesti gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen...
Napadača Colea Allena izveli pred suca, optužen za pokušaj ubojstva predsjednika SAD-a
IZ MINUTE U MINUTU

Napadača Colea Allena izveli pred suca, optužen za pokušaj ubojstva predsjednika SAD-a

Cole Thomas Allen (31) uletio je u plesnu dvoranu u Washington Hiltonu i zaputio se prema Trumpu i uzvanicima i krenuo pucati. Kod sebe je imao i sačmaricu. Trump i ostali su na vrijeme evakuirani
VIDEO Ogroman požar u Zadru! Pogledajte dramatične snimke
STRAŠNO

VIDEO Ogroman požar u Zadru! Pogledajte dramatične snimke

Kako vatra opet ne bi buknula, tijekom jutra dežura jedna ekipa vatrogasaca. Materijalna šteta zasad nije poznata...

