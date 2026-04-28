FOTO Ovo je park u kojem su pokušali ubiti maloljetnika u Zagrebu: 'Čuli smo jaku galamu'

Čuli smo samo jaku galamu, ali nismo mislili da je nešto strašno, opisali su nam susjedi nakon incidenta u Gajnicama, u Parku 101. brigade Hrvatske vojske. Zagrebačka policija objavila je kako je u ponedjeljak poslije 22.30 sati netko oštrim predmetom ozlijedio maloljetnika.

- Liječničku pomoć pružili su mu u Klinici za dječje bolesti, gdje su utvrdili da je teško ozlijeđen - rekla je policija.

Dodali su kako su kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti u tijeku. Isto tako neslužbeno smo doznali da policija i dalje traga za počiniteljem.

24SATA Zagreb: Park u kojem se dogodio pokušaj ubojstva maloljetnika u Gajnicama | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Ma to je strašno, čuli smo samo jaku galamu, ali djeca se i inače ondje okupljaju navečer, pa nismo mislili da je nešto strašno, da se nešto ovako grozno dogodilo. Ne mogu vjerovati da je to bilo baš kod nas. Nismo znali za to dok nismo pročitali na portalima, šokirani smo - rekli su nam susjedi koje smo zatekli u parku.

Dodali su i kako je inače riječ o mirnom parku. Jutro nakon incidenta ništa u parku nije upućivalo na to da se samo nekoliko sati ranije odvila prava drama.

- Tu šetamo pse, djeca se igraju, navečer se mladi druže, nije dugo bilo nečeg ovako groznog - govore nam susjedi.

Na pitanje je li ih strah odgovorili su kratko.

- Normalno da jest, pogotovo jer se još ne zna tko je počinitelj. Nadamo se da će ga policija uspjeti brzo uloviti - rekli su nam.

Iz Klinike za dječje bolesti potvrdili su nam da su zbrinuli ozlijeđenog dječaka.

- Dječak je trenutačno stabilno i provode se mjere neophodnog liječenja - rekli su nam kratko iz bolnice.