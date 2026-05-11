FOTO Ovo je ubojica policajca iz Krapine: Ranije je prijetio majci

Dok istražitelji pokušavaju rasvijetliti motive brutalnog ubojstva policajca Roberta Grileca (52) u Krapini čekaju i da ispitaju teško ranjenog Marina Goluba (46) koji si je pokušao presuditi nakon što je ispalio tri hica u policajca. Iz izvora bliskih istrazi izlaze novi detalji koji pokazuju da je osumnjičeni već bio poznat policiji. Protiv njega je prije podneseno više kaznenih i prekršajnih prijava, a oružje kojim je počinio zločin posjedovao je ilegalno.

Kako je objavio Jutarnji list večeras, Grilec je krajem 2020. godine prijetio majci i nećaku ubojstvom, a policija je tada pretragom kuće našla veći arsenal oružja i streljiva, zbog čega su ga osudili.

Prvo je mami prijetio da će je ubiti sjekirom koju je uzeo u vrtu.

- Te tablete su čudo, kad ih popijem, glave budu frkale i noži buju delali - poručio je u prijetnji nećaku.

U pretresu su mu našli tada šmajser iz Drugog svjetskoga rata, ručno izrađenu dvocijevku, gomilu streljiva, ali i dijelove za kalašnjikov. "Četrnaest opruga, 45 udarnih igli, 15 mehanizama za okidanje...", samo su neki od dijelova koje su našli.

Na sudu je rekao da se smatra krivim te je dobio uvjetnu kaznu s pet godina kušnje, a određena mu je i mjera liječenja.