Zagorje zavijeno u crno nakon krvavog smaknuća policajca! 'Svi su pričali da nije sav svoj'

Crna zastava na zgradi policije, osmrtnice zalijepljene po stupovima i izlozima u centru grada. Tako je Krapina dočekala jutro nakon tragedije koju ovaj grad ne pamti. Ispred kuće ubijenog policajca gorio je samo jedan lampion. Krapina se još oporavlja od šoka koji ju je pogodio u nedjelju rano ujutro, kad je u kafiću unutar trgovačkog centra ubijen Robert Grilec, voditelj Službe kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske. Čovjek, kojega kolege opisuju kao vrhunskog profesionalca, ubijen je na mjestu na koje je, kako je prije objavljeno, došao na jutarnju kavu.

Prema dosad poznatim informacijama, Grilec je naručio kavu. Tad je u lokal ušao M. G., njegov susjed iz Bobovja, maloga krapinskog naselja. Sve se, prema iskazima svjedoka, dogodilo u nekoliko sekundi. Napadač je ispalio tri hica u policajca, a zatim bez riječi izašao iz kafića i pokušao presuditi sebi. Teško ozlijeđenog, helikopterom su ga prevezli u zagrebački KB Dubrava, gdje se nalazi na odjelu intenzivne njege. Njegovo je stanje malo stabilnije, no i dalje je životno ugrožen.

Istražitelji pokušavaju rasvijetliti motive ovog brutalnog ubojstva, a iz izvora bliskih istrazi izlaze novi detalji koji pokazuju da je osumnjičeni već bio poznat policiji. Protiv njega je prije podneseno više kaznenih i prekršajnih prijava, a oružje kojim je počinio zločin posjedovao je ilegalno.

Kako se neslužbeno doznaje, nekoliko dana prije ubojstva Grileca prijavio ga je drugi krapinski policajac. U prijavi je naveo kako ga je M. G. od početka svibnja danima pratio automobilom. Situacija je eskalirala 7. svibnja kad mu se, prema prijavi, automobilom zaletio u dvorište kuće i potom pobjegao.

Policija je, prema istim izvorima, radila na tom slučaju, a neslužbeno doznajemo kako je istraga o tom slučaju i dalje u tijeku. Budući da su Grilec i osumnjičeni bili susjedi i dobro se poznavali, istražitelji ne isključuju mogućnost da motiv leži upravo u kriminalističkom istraživanju vezanom za prijetnje i praćenje drugog policajca.

I dan nakon tragedije među stanovnicima Krapine vlada šok. Ljudi zastaju na ulici i gotovo svi s kojima smo razgovarali postavljaju sebi isto pitanje - kako je moguće da se takvo nešto dogodilo.

- Stvarno nemam riječi, nemam riječi. Roberta mi je jako žao - rekao je potreseni susjed koji živi preko puta ubojičine kuće.

Na pitanje je li u ponašanju osumnjičenog posljednjih dana primijetio nešto neobično odgovorio je kako je sve izgledalo potpuno normalno. Dodao je kako nikad nije imao problema s njim.

- Ne, nikad - kratko je odgovorio na pitanje je li doživio ikakve neugodnosti.

Iako kaže da su bili u dobrim odnosima, priznaje da je ipak držao određenu distancu, nisu se družili. Prisjetio se i da je osumnjičeni bio sudionik Domovinskog rata.

- Bio je navodno bolestan, bio je u ratu. Svi su tako pričali, da nije sav svoj - rekao je susjed. Naglasio je i kako nikad nije čuo da su između Grileca i osumnjičenog postojali sukobi.

- Nikad nisam čuo. Mislim, vjerujem da bi mi o tome nešto rekao jer je bio takav. Volio je razgovarati sa mnom, ali takve stvari nikad nije spominjao - dodao je.

Drugi susjed izjavio je kako prije nije bilo većih problema koji bi upućivali na tragediju. Ipak, prisjetio se policijske pretrage zbog sumnje na posjedovanje oružja koja je svojedobno uznemirila susjedstvo. Tijekom pretrage bio je nazočan kao svjedok, kako nalaže procedura. No, kako je susjed rekao, prilikom te pretrage policija ništa nije pronašla. Još jedan stanovnik Bobovja kratko je opisao odnos između ubijenog policajca i osumnjičenog.

- Igrali su se zajedno kao mali. Radili su one dječje gluposti. Ne mogu vjerovati da se ovakvo što događa. Nikad nisam imao problema niti s jednim - rekao je.

Nakon ubojstva u Krapinu je stigao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je rekao da napad na policajca nije samo napad na jednu osobu.

- Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana i često su izloženi riziku koji većina ljudi nikad ni ne vidi. Policija je u ovom slučaju pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Institucije, policija, Ministarstvo unutarnjih poslova, svi mi stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginuloga kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano - rekao je Božinović.

Dan kasnije oglasio se i načelnik PU krapinsko-zagorske Kristijan Suša.

- Kolega Robert je odlikovan Spomenicom domovinske zahvalnosti isključivo zbog svojih rezultata u obnašanju službenih zadaća, profesionalnom odnosu prema poslu, prema kolegama, prema strankama. Možemo zaokružiti priču da se radi o izuzetno kvalitetnom policijskom službeniku i osobi - rekao je.

Sućut obitelji izrazio je i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.

- Ovo je šokantno i nezapamćeno u Krapinsko-zagorskoj županiji. Robertov život ne može se vratiti, to je veliki gubitak i za policijsku upravu. Izuzetno je bitno da se utvrde sve okolnosti i da se vrati mir u Krapinsko-zagorsku županiju jer smo po statistici najsigurnija županija u RH. Samo ću reći, ne ponovilo se - poručio je Kolar.

Dodao je kako sigurnost građana nije ugrožena, ali jest osjećaj sigurnosti.

- Ovo je nepredvidivo, ne znam kakve bi mjere trebale biti da se ovakve stvari spriječe. Sustav treba dograđivati stalno, a ne da to bude tema samo kad se dogodi tragedija - rekao je. Istodobno, kriminalističko istraživanje se nastavlja. Pretraga kuće, vikendice i automobila koje je koristio osumnjičeni trajala je satima, a svemu je prisustvovao i njegov odvjetnik po službenoj dužnosti Neven Antić. Potvrdio je kako je pretrazi sudjelovala i majka ubojice, koja je formalno vlasnica kuće. Kako kaže, bila je u šoku zbog svega što se dogodilo.

- Čuo sam se s bolnicom, on je još u teškom stanju, imao je dvije operacije - rekao nam je kratko odvjetnik.