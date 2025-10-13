Obavijesti

FOTO Ovo je zatvor u Bjelovaru gdje su poginuli radnici, prije 14 dana sve je pregledao ministar

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ministarstvo pravosuđa

Tijekom posjeta obišao je i radove na proširenju prostornih kapaciteta u potkrovlju zgrade, koji će doprinijeti poboljšanju uvjeta rada i boravka, napisali su krajem rujna iz Ministarstva

Dva radnika, Hrvat (59) i Indijac (42) poginula su u ponedjeljak oko 9 sati tijekom izvođenja radova. Na njih se urušio veliki zid.

Ministar Damir Habijan sa suradnicima je prije dva tjedna održao sastanak u Zatvoru Bjelovar na temu aktualnih izazova u zatvorskom sustavu, objavili su 29. rujna na Facebooku Ministarstva pravosuđa i digitalne transformacije.

TRAGEDIJA Užas u Bjelovaru: Urušio se zid u zatvoru, dvoje ljudi poginulo
Užas u Bjelovaru: Urušio se zid u zatvoru, dvoje ljudi poginulo

Objavili su i dvije fotografije samih radova iznutra. Sam ministar Habijan prošao je tim prostorom te je tada vidio kako napreduju radovi. Kako doznajemo, odlučeno je kako treba proširiti kapacitete zgrade za zatvorenike.

- Tijekom posjeta obišao je i radove na proširenju prostornih kapaciteta u potkrovlju zgrade, koji će doprinijeti poboljšanju uvjeta rada i boravka - napisali su tada iz Ministarstva.

Kako su naveli iz Ministarstva, pomoć stradalim radnicima odmah je pokušao pružiti medicinski tehničar Zatvora u Bjelovaru, zajedno sa službenicima pravosudne policije.

- Hitna medicinska pomoć stigla je na mjesto događaja, no, nažalost, liječnici su utvrdili da radnici ne pokazuju znakove života. Na mjesto događaja pristigli su i službenici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske - pišu.

'SVE JE BILO PUNO KRVI' Detalji užasa u Virovitici: Ranio se u bolnici nožem u prsa. 'Napao je osoblje i psihijatra'
Detalji užasa u Virovitici: Ranio se u bolnici nožem u prsa. 'Napao je osoblje i psihijatra'

Očevid je u tijeku, a Ministarstvo će, navode, u potpunosti surađivati s nadležnim tijelima u utvrđivanju svih okolnosti nesreće.

- U ovom tragičnom događaju nije bilo ozlijeđenih službenika, osoba lišenih slobode niti građana, a sigurnost u Zatvoru u Bjelovaru nije bila ugrožena - navode iz ministarstva.

