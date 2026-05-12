NASTALA KOLONA

FOTO 'Ovo nema smisla. Stojimo na autocesti A3 satima. Nekima ponestaje vode, a i hrane...'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Čitatelj 24sata

Kolona je nastala nakon što je promet zatvoren za sve zbog prometne nesreće. Kamion se prevrnuo u utorak popodne, a problem, kako nam je rekla policija, predstavlja gorivo koje curi iz kamiona

Ovo više nema smisla. Stojimo u koloni od 15 sati. Nismo se pomakli ni milimetra. Sve što znamo je samo da se prevrnuo kamion i da ga nisu uspjeli pomaknuti, ispričala nam je čitateljica koja je zapela u velikoj koloni na autocesti A3 kod Popovače.

Foto: Čitatelj 24sata

Podsjetimo, kolona je nastala nakon što je promet zatvoren za sve zbog prometne nesreće. Kamion se prevrnuo u utorak popodne, a problem, kako nam je rekla policija, predstavlja gorivo koje curi. HAK je objavio kako je nastala kolona od pet kilometara.

Foto: Čitatelj 24sata

- Zar ga ne mogu pomaknuti? Zvali smo HAK i oni kažu da će tek kroz sat i pol otvoriti cestu. Sjedimo i gledamo što drugi rade. Ljudi su poludjeli. Šeću oko auta, nemamo vode. Nema benzinske u blizini. Ako ovako nastave tu ćemo biti do jutra. Prošli su vatrogasci malo prije, ali i dalje sve stoji - rekla nam je čitateljica.

